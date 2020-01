Cinque Terre - Val di Vara - Si terrà il prossimo 27 gennaio alle 10 a Follo nella Struttura Polivalente di Piazza Garibaldi l’Open Day di presentazione di "Hair team Academy (HTA), accademia di alta formazione professionale che mira a formare una nuova generazione di professionisti dell’hairstyle per soddisfare la crescente domanda di personale qualificato e motivato all’interno dei saloni del territorio. All’Open Day di Follo seguiranno nei mesi di febbraio anche gli Open Day della Spezia e di Aulla. HTA nasce nel maggio 2019 con un progetto pilota ad Aulla (Ms) e ha già inserito nel mondo del lavoro i primi studenti. HTA si avvale del supporto di CNA La Spezia e dei Comuni di La Spezia, Aulla e Follo ed è sostenuto da Matrix del gruppo L’Oréal. HTA non è una semplice scuola dove si apprendono solo le tecniche base dell’hairstyle (lavaggio, taglio, colore, forma, moda) ma anche le tecniche comunicative necessarie ad accogliere, gestire e fidelizzare il cliente. Nel dettaglio il metodo HTA si compone di tre parti: 1) Formazione tecnica e professionale: ogni classe, composta da massimo 20 studenti affronta un percorso formativo teorico e pratico della durata di 9 mesi (3 mesi di formazione full-time + 6 mesi di tirocinio retribuito e formazione part-time); 2) Inserimento immediato nel mondo del lavoro: dal quarto mese gli allievi affiancheranno l’attività accademica al tirocinio formativo retribuito nei saloni partner di HTA. 3) Sostenibilità economica: il tirocinio retribuito andrà a compensare in larga parte il costo del corso formativo, rendendo HTA un’opportunità professionale alla portata di tutti. Per partecipare all’Open Day il candidato dovrà compiere 18 anni entro giugno 2020 e iscriversi contattando direttamente l’Accademia: 370 3623234 / info@hairteamacademy.it o compilando il form su www.hairteamacademy.it

Hair Team Academy: al via l’Open Day per diventare hairstylist in nove mesi

Hair Team Academy: al via l’Open Day per diventare hairstylist in nove mesi

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK