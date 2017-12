Cinque Terre - Val di Vara - Tutela degli animali, dei bambini, del patrimonio pubblico e privato, della quiete dei cittadini. Sono cose che stanno a cuore all'amministrazione comunale di Follo. E sono le ragioni per le quali il sindaco follese Giorgio Cozzani ha sottoscritto un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l'utilizzo di fuochi d'artificio - di qualunque tipo - per le intere giornate del 31 dicembre 2017 e del 1° gennaio 2018.

