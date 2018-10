Farsi prendere in castagna a ottobre è un piacere, Spezzino a tutta sagra

Cinque Terre - Val di Vara - Come arriva l'autunno, ecco che da dietro le quinte si precipitano in scena feste e sagre della stagione delle foglie che cadono. Protagonista assoluta è la castagna, che nei prossimi fine settimana si prenderà il suo bello spazio nella provincia spezzina. Numerosi gli appuntamenti dedicati al versatile e gustoso frutto del bosco: tanto vale fare una breve, utile e non esaustiva rassegna.



Domenica prossima, 7 ottobre, una bella castagnata è in programma a Brugnato. Organizzata dalla Pro Loco, la festa è alla sua settima edizione. Pranzo dalle 12.30 con piatti della tradizione e al pomeriggio banchi gastronomici con frittelle di castagne, focaccine con la salsiccia, frittelle di baccalà e naturalmente un mare di caldarroste. Divertimento garantito con il 'Villaggio dei giochi di una volta'. Lo stesso giorno, castagna regina anche alla festa organizzata a Ceparana dal gruppo Canevella 2006. Nel menù (pranzo dalle 12.30) specialità a base di castagne, ravioli, polenta e capra, grigliata, stoccafisso, sgabei, frittelle. Imperdibile il karaoke digestivo nel pomeriggio. L'evento replicherà domenica 14 ottobre, quando le scorpacciate di castagne saranno d'obbligo in diverse altre località.



A Beverino Castello, ad esempio, grazie alla terza edizione della festa dedicata alla prelibatezza di bosco. Qua le danze si apriranno alle 10 del mattino, con giochi per bambini, premiazione della zucca, musica ed esibizioni. Ampie garanzie per i buongustai: caldarroste, castagnaccio, zuppa di legumi, sgabei, polenta al ragù e chi più ne ha...

Sempre domenica 14 ottobre si terrà per il 56mo anno (!) la celebre 'Festa del Castagno' di Calice Castello, frazione di Calice al Cornoviglio. Apertura banchi gastronomici alle 11.00, a seguire pranzo e intrattenimento. Castagnaccio, caldarroste e frittelle replicheranno il 21 ottobre.

Bontà d'autunno sempre il 14 a Pignone in occasione di 'Aggiungi un borgo a tavola'. Nella giornata dedicata ai paesi Bandiera arancione, l'incantevole paese della Val di Vara proporrà sin dal mattino visite guidate, buon cibo, storia e musica per una giornata che propone Pignone in tutti i suoi aspetti.



REDAZIONE

05/10/2018 20:31:07