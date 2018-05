Cinque Terre - Val di Vara - Si svolgerà domenica 20 maggio, alle 14.30, in piazza Cavour, la quinta edizione del torneo “Città di Levanto – Memorial Mario Gallorini”, importante tappa del circuito di Coppa Italia della Lega Italiana Sbandieratori (“Lis”). A sfidarsi nella suggestiva cornice della piazza incorniciata dall’ex convento medievale delle Clarisse (oggi sede del Comune) saranno i gruppi storici di Levanto, Alba, Grugliasco, Lucca e Calenzano, che vantano la presenza di componenti all’interno della nazionale italiana e che a Levanto si sfideranno nelle specialità “Singolo”, “Coppia” e “Piccola squadra”.



Un’occasione, per il gruppo “Borgo e Valle” levantese, di mettere subito in mostra i tre giovani per i quali recentemente si è schiusa la porta della rappresentativa nazionale, e che giocando “in casa” avranno modo di confrontarsi con ancora maggiore entusiasmo con i colleghi “azzurri” nei caratteristici giochi di bandiera.



Come sottolinea Federica Lavaggi, presidente del Consiglio comunale delegata dal sindaco Agata a sovrintendere all’organizzazione degli eventi, “per il Comune, che ha patrocinato la manifestazione, è motivo di orgoglio ospitare appuntamenti a carattere nazionale che richiamano le tradizioni delle comunità locali e contribuiscono a mantenerle vive e vitali inserendole nella realtà quotidiana. Grazie, quindi, ai responsabili del gruppo ‘Borgo e Valle’, che curano da anni con entusiasmo una scuola per sbandieratori, tamburini e musici che, oltre ad essere un punto di riferimento in occasione della “Festa del mare”, accolgono gli ospiti con vari appuntamenti nel corso dell’anno e veicolano in Italia e all’estero l’immagine di una comunità con una propria identità e fiera delle sue tradizioni e del suo passato”.

16/05/2018 10:16:11