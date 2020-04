Delvigo al ministro Azzolina: "Ci faccia riaprire la scuola, è ampia e abbiamo pochi bambini"

Cinque Terre - Val di Vara - Dal piccolo Comune di Borghetto Vara è partita una lettera alla volta del ministero dell'Istruzione. A spedirla è stato il sindaco Claudio Delvigo, rivolgendosi direttamente al ministro Lucia Azzolina.



Il tema della missiva è tanto semplice quando importante: la riapertura della scuola comunale.

"Una scuola nuova, con ampie aule, nonostante un numero ridotto di bambini", scrive il primo cittadino, ricordando che nella struttura sono proposti "anche progetti innovativi". "Chiedo semplicemente - ha proseguito Delvigo - di far riprendere le lezioni in tutte quelle scuole che hanno lo spazio per tutelare i bambini (ovviamente con tutti i dispositivi di sicurezza del caso). Abbiamo lavorato anni per costruire edifici sicuri per i nostri minori, abbiamo impiegato una vita per creare coscienze, non disperdiamo tutto e diamo segnali di rinascita anche ad un territorio già duramente colpito da eventi tragici di dissesto idrogeologico (ribadisco tanto spazio e pochi bambini, vi sono le giuste distanze senza creare doppi turni o alterare il normale programma scolastico)".



"Ancora una richiesta, metta a disposizione gli insegnanti per il periodo estivo al fine di organizzare centri infanzia in collaborazione con i Comuni. Ne saremo lieti! E daremmo in questo modo una grossa mano alle famiglie in difficoltà per permettere la ripresa del lavoro e riuscire a gestire i figli. La scuola non significa infatti soltanto didattica, ma aiuta e stimola lo sviluppo psico fisico e promuove valori quali, inclusione sociale, rispetto fra pari, conoscenza e scambi interazionali che solo un rapporto di vicinanza può offrire", ha concluso il sindaco.

Redazione

30/04/2020 20:33:49