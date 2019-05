Cinque Terre - Val di Vara - Un pezzo di Val di Vara e dell'intera provincia spezzina è stato alla corte di Emmanuel Macron e Sergio Mattarella la scorsa settimana, in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Presente tra il pubblico c'era infatti Serena Carassale, figlia di Silvia Miano Delvigo e figlia “di cuore” del sindaco di Borghetto, Claudio Delvigo.

La giovane spezzina, iscritta al Pise di Ca’ Foscari al corso di Filosofia e studi economici e internazionali, è stata selezionata dalla Science Po di Parigi per una anno di Erasmus e ha partecipato assieme ad altri studenti alle celebrazioni in onore di Leonardo. Oltre al presidente della Repubblica italiana e al presidente della Repubblica francese, erano presenti Renzo Piano, Samantha Cristoforetti, Alessandro Baricco e Fabiola Gianotti.



Serena, diplomatasi al liceo Pacinotti nel 2017 e vicepresidente della Venice diplomatic society, si laureerà a luglio - con un anno di anticipo - e ripartirà a settembre per l'Università di Ginevra dove ha vinto una borsa di studio che le permetterà di fare il master in Sviluppo internazionale e ambiente.

TH.D.L.

06/05/2019 16:48:22