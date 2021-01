Da Riomaggiore la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Cinque Terre - Val di Vara - Il consiglio comunale di Riomaggiore, nella seduta del 28 gennaio prossimo, delibererà il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre "per riconoscere alla senatrice a vita l’alto valore morale ed educativo del suo impegno di preservazione della memoria, contro l’odio, l’indifferenza e ogni tipo di revisionismo. Liliana Segre rappresenta, con la sua vita e il suo vissuto, un esempio per tutti noi e per le future generazioni. La sua voce non si spegnerà mai e la sua testimonianza, da superstite dell’Olocausto, rimarrà indelebile nella nostra memoria. La sua straordinaria forza rappresenta un monito per tutti a sfuggire le logiche dell’antisemitismo e del razzismo, che sono ancora presenti nella nostra società in modo latente, ma con rigurgiti che investono e coinvolgono tutti noi".



Il Consiglio comunale era già stato convocato lo scorso anno (28 febbraio 2020) e fu sospeso a causa della pandemia. "Abbiamo, quindi, deciso di convocarlo nuovamente in modalità telematica, alla presenza di una delegazione di ragazzi delle scuole del Comune di Riomaggiore ISA 23, dell’Istituto Formentini ISA 7 della Spezia e dell’Istituto Agrario Parentucelli Arzelà, per offrire ai ragazzi uno stimolo per una riflessione profonda e continua che li possa accompagnare per tutta la loro vita", spiega la sindaca Fabrizia Pecunia.

Nel corso del consiglio si aprirà un momento di approfondimento sui temi della Shoah e degli avvenimenti drammatici di quegli anni, durante il quale interverranno Ariel Dello Strologo, presidente della Comunità ebraica di Genova, Claudio Facchinelli, curatore del libro “Voci dalla Shoah”, Anna Steiner, testimone della persecuzione politica e razziale, Doriana Ferrato, Aned La Spezia e Paolo Pucci, ANPI La Spezia.

Redazione

26/01/2021 12:15:17