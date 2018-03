Cinque Terre - Val di Vara - C'è anche Davide Zoppi, titolare dell'azienda agricola Cà du Ferrà Farm & Relax di Bonassola, tra gli otto concorrenti di 'War of Wineries', reality show che andrà in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre; Sky canale 131 e 132 (+1) e tivusat canale 31) nel corso delle prossime settimane.



"E' una gara tra otto produttori di vino di tutta Italia che si sfideranno per sei puntate affrontando prove di conoscenza enologica, enogastronomia di abilità. Solo uno vincerà la 'guerra'. Io rappresenterò con orgoglio Bonassola e la Liguria tutta con l’Azienda Agricola Ca’ du Ferrà. Incrociamo le dita e fate il tifo per me!", spiega un entusiasta Zoppi, che con l'azienda produce Bonazolae, apprezzato bianco doc Colline di Levanto, già in bella mostra a Expo.



Le puntate

1^ e 2^ puntata Domenica 25 Marzo alle 12.20 e 12.50

3^ e 4^ puntata Domenica 1 Aprile alle 12.20 e 12.50

5^ e 6^ puntata Domenica 8 Aprile alle 12.20 e 12.50



REDAZIONE

15/03/2018 19:23:03