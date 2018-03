Cinque Terre - Val di Vara - L’Associazione Cinqueterre un Comune incontra la popolazione per informare e discutere sul

tema del Referendum per il Comune unico delle Cinqueterre.



• Corniglia venerdì 23 marzo 2018 ore 17.00 presso la sede del C.S.I.;

• Monterosso sabato 7 aprile ore 15.30 presso la sala al piano terra del comune;

• Vernazza venerdì 13 aprile ore 17.00 presso la biblioteca pubblica;

• Riomaggiore venerdì 20 aprile ore 16.00 presso il Castello;

• Manarola venerdì 27 aprile ore 16.00 presso ex Oratorio.



"Scopo degli incontri - spiega il presidente dell'associazione Roberto Benvenuto - sarà quello di fornire ed illustrare a tutta la popolazione, quanto le attuali normative regionali e nazionali prevedono in materia di referendum consultativi per le fusioni comunali, inoltre l'associazione fornirà ai partecipanti tutte le indispensabili conoscenze legislative e di opportunità attualmente previste dalle leggi nazionali in materia di Fusioni Comunali. Durante gli incontri che si auspica siano molto partecipati e che saranno se del caso ripetuti, verrà tenuto un focus specifico illustrante il notevole fermento fusionista che attualmente si sta registrando in tutte le regioni italiane nessuna esclusa. Questa onda fusionista vede impegnati innumerevoli consigli comunali che in stretta collaborazione con le altrettanto numerose associazioni territoriali, lavorano e si impegnano per il raggiungimento dello scopo. Ricordiamo, che il traguardo della fusione , troverà piena e concreta attuazione solo dopo aver ricevuto l'assenso della popolazione chiamata espressamente ad esprimersi attraverso lo svolgimento di uno specifico referendum consultivo".

13/03/2018 19:29:11