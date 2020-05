Cinque Terre: fasce orarie e sentieri a "senso unico" per tornare al Parco

Cinque Terre - Val di Vara - Estate al Parco Nazionale delle Cinque Terre. Le accoglienze saranno graduali e verranno disposte, con tutta probabilità delle fasce orarie in base all'andamento della ripresa del turismo, a questi ragionamenti si aggiungono anche la fruizione dei sentieri “a senso unico”, l'accesso ai borghi a gruppi di massimo 12 persone e un “modulo salute” per le strutture. Questi in breve alcuni temi che verranno discussi e affrontati nella prossima riunione, con i sindaci del 30 maggio, dal Parco nazionale delle Cinque Terre prima della riapertura di tutti i confini del 3 giugno.

Il Parco mette le carte in tavola e pensa a prevenzione e fruizione del territorio senza dimenticare anche la voglia delle persone di tornare a vivere in alcuni dei luoghi più belli del mondo. Con il direttore Patrizio Scarpellini si fa un primo punto e tra le altre novità ci sarebbe anche l'introduzione di regole destinate a durare.

Accoglienza e sentieri.E si parte proprio dai sentieri che al momento sono fruibili per l'attività sportiva e nell'ultima riunione, del consiglio, nei giorni scorsi si è parlato di una graduale riapertura delle accoglienze.

“Abbiamo ragionato molto sulle fasce orarie di accesso al pubblico – ha esordito Scarpellini -, la riapertura dei bagni pubblici, le accoglienze e le visite guidate. Tutto verrà fatto però con protocolli ragionati a monte: con gruppi composti al massimo da 12 persone, misurazione della febbre prima della partenza. Le guide faranno anche una check list sulle norme anticontagio. Andiamo avanti nel modo più corretto affinché tutti si sentano più sicuri, nella consapevolezza che tutte le regole sono per garantire la salute. Per l'attività sportiva, i sentieri sono già aperti e devono essere rispettate le norme di distanziamento sociale. Stiamo facendo un lavoro immenso perché ci siamo resi conto che le persone hanno bisogno di natura. E' maturato un concetto di paesaggio terapeutico”.

Sempre in tema di sentieri tra pochi giorni ci sarà anche un'altra novità: “Da venerdì partiranno i corsi per i manutentori fissi del parco. Saranno dislocati in varie zone per tutto l'anno cureranno i sentieri: pulizia, manutenzione, muretti. Un presidio continuo”.



I flussi Un tema costante e fonte preoccupazione sui fragili territori delle Cinque Terre erano gli afflussi massicci. “Quest'anno i numeri previsti potrebbero rivelarsi inferiori a partire dall'assenza delle crociere – ha spiegato il direttore Scarpellini -, inoltre i treni viaggeranno a ranghi ridotti. Non ci saranno posti in piedi e a sedere saranno alternati. La diluizione sarà fisiologica, noi saremo comunque attivi con i contapersone e faremo da filtro nel momento in cui si dovesse venire a creare forte pressione antropica manterremo la distanza di sicurezza. Le guide dovranno indossare le mascherine durante le spiegazioni e lo stesso faranno i visitatori. Saranno poi attivi e costanti i controlli dei Carabinieri forestali, Polizia locale. Ci sarà molta attenzione sui borghi e proporremo ai sindaci, in vista della prossima riunione l'accesso a gruppi non superiori alle 12 persone. Siamo anche disponibili che nel momento in cui ci fossero problemi di flussi nelle due direzioni potremmo anche pensare ad un “senso unico”, o meglio percorsi ad anello obbligato. Siamo pronti anche a questo. Non vogliamo creare limitazioni che non servono, proporremo già dei percorsi ad anello in modo da non creare interferenza ai gruppi. Potrebbe educare anche a un'escursione più attenta”.



Che cos'è il “modulo salute. “Dobbiamo essere pronti a scelte coraggiose – ha aggiunto Scarpellini –. Questa condizione dettata dal virus ha azzerato tutto e noi dobbiamo essere in grado di non ritornare ai problemi del passato. Ed è per questo motivo che anche sul 'Marchio di qualità' per le strutture stiamo lavorando ad un'altra novità: è presente un disciplinare al quale aggiungeremo un 'modulo salute' che resterà per sempre. Un modo per dare ulteriori garanzie agli ospiti: in quella struttura si è fatto di tutto mettendo la salute in primo piano”.

