Cinque Terre - Val di Vara - Si è riunito oggi in Regione Liguria il tavolo sulle politiche di gestione dei flussi del Parco Nazionale delle Cinque Terre, per approfondire tutte le tematiche già affrontate nella recente visita del presidente della Regione Liguria.



Nel corso della riunione si è convenuto di affrontare i complessi argomenti sul tavolo attraverso specifici percorsi che necessariamente avranno tempistiche diverse. Hanno partecipato il Presidente della Regione e gli assessori al turismo e alla protezione civile, i sindaci della Spezia, Vernazza, Monterosso, Riomaggiore, rappresentanti di RFI, Trenitalia e Parco 5 Terre.



Già la settimana prossima si svolgerà alla Spezia in Prefettura un tavolo relativo alle tematiche di Protezione Civile a cui Regione parteciperà con il supporto scientifico di Fondazione Cima, per verificare ed eventualmente integrare i piani di protezione civile dei comuni.



Nelle prossime ore verrà inoltre convocato, su iniziativa di Regione, un tavolo inerente al tema trasporto pubblico, soprattutto ferroviario.



A tale tavolo il compito di verificare ed eventualmente implementare, in accordo con RFI e Trenitalia, un piano di investimenti già programmati sulle stazioni delle 5 terre e verificare un'eventuale implemetazione del servizio 5terre express nelle giornate di picco turistico.



I partecipanti hanno inoltre convenuto di individuare congiuntamente un soggetto da affiancare al Parco nello studio e gestione dell'offerta turistica dei flussi, della gestione, delle presenze in loco e più complessivamente della qualificazione dell'offerta turistica in un'area così delicata.



“I tavoli oggi costituiti - ha detto il Presidente della Regione Liguria - avranno il compito di programmare, nelle prossime settimane, politiche coerenti di valorizzazione e di tutela di un patrimonio irrinunciabile della nostra regione e di un asset strategico della nostra offerta turistica”.

08/05/2019 22:26:23