Chiara Ferragni e Fedez avvistati alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Dalla fine del lockdown non erano ancora usciti dalla Lombardia, concedendosi soltanto qualche giorno sulle sponde degli splendidi laghi del nord Italia. E per varcare i famigerati confini regionali, i coniugi Chiara Ferragni e Federico Lucia, conosciuto a tutti come Fedez, hanno scelto la Liguria e in particolare le “nostre” Cinque Terre. Un po' di sole e relax nella fantastica location del “The First – Il sogno di Manarola” (@thefirstluxury) , una delle più esclusive sistemazioni della provincia spezzina e dell'intera Liguria. D'altro canto la brevità del viaggio, da Milano bastano infatti un paio d'ore per immergersi nelle acque del mar Ligure, e la straordinarietà delle Cinque Terre non ancora invase dal turismo degli anni scorsi, sono due ottimi motivi per concedersi qualche giorno nell'estremo levante della Liguria. Fedez, fresco di pubblicazione del nuovo singolo “Bimbi per strada” sulle note della hit anni ‘90 Children di Robert Myles, e moglie sono accompagnati nell'occasione dalle sorelle di lei Francesca e Valentina e i rispettivi compagni. Una terrazza fantastica, quella vista sul mare mozzafiato e un senso d'accoglienza d'altissimo livello nelle camere in cui dormiranno.



A confermare l'arrivo alle Cinque Terre una storia di Instagram, da dove provengono le immagini dell'articolo. Fedez ha immortalato la splendida moglie e il panorama circostante: una Manarola incantevole all'imbrunire.

12/06/2020 21:31:54