Castagne a volontà, una domenica di scorpacciate spezzine

Cinque Terre - Val di Vara - Come arriva l'autunno, ecco che da dietro le quinte si precipitano in scena feste e sagre della stagione delle foglie che cadono. Protagonista assoluta è la castagna, che nei prossimi fine settimana si prenderà il suo bello spazio nella provincia spezzina. Numerosi gli appuntamenti dedicati al versatile e gustoso frutto del bosco: tanto vale fare una breve, utile e non esaustiva rassegna.



Domenica scorsa, 7 ottobre, una bella castagnata è in programma a Brugnato. Organizzata dalla Pro Loco, la festa è alla sua settima edizione. Pranzo dalle 12.30 con piatti della tradizione e al pomeriggio banchi gastronomici con frittelle di castagne, focaccine con la salsiccia, frittelle di baccalà e naturalmente un mare di caldarroste. Divertimento garantito con il 'Villaggio dei giochi di una volta'. Nel menù (pranzo dalle 12.30) specialità a base di castagne, ravioli, polenta e capra, grigliata, stoccafisso, sgabei, frittelle. Imperdibile il karaoke digestivo nel pomeriggio. L'evento questa domenica, 14 ottobre, quando le scorpacciate di castagne saranno d'obbligo in diverse altre località.



A Beverino Castello, ad esempio, grazie alla terza edizione della festa dedicata alla prelibatezza di bosco. Qua le danze si apriranno alle 10 del mattino, con giochi per bambini, premiazione della zucca, musica ed esibizioni. Ampie garanzie per i buongustai: caldarroste, castagnaccio, zuppa di legumi, sgabei, polenta al ragù e chi più ne ha...

Sempre domenica 14 ottobre si terrà per il 56mo anno (!) la celebre 'Festa del Castagno' di Calice Castello, frazione di Calice al Cornoviglio. Apertura banchi gastronomici alle 11.00, a seguire pranzo e intrattenimento. Castagnaccio, caldarroste e frittelle replicheranno il 21 ottobre.

Bontà d'autunno sempre il 14 a Pignone in occasione di 'Aggiungi un borgo a tavola'. Nella giornata dedicata ai paesi Bandiera arancione, l'incantevole paese della Val di Vara proporrà sin dal mattino visite guidate, buon cibo, storia e musica per una giornata che propone Pignone in tutti i suoi aspetti.

Sempre questa domenica Piana Battolla (Follo) chiama a raccolta tutti gli appassionati di castagne. Al parco comunale infatti dalle 12.30, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, andrà in scena la 'Festa della castagna', con specialità a base del delizioso frutto del bosco (frittelle, castagnaccio, mondine ecc.) e non solo... anche tagliatelle, pasta al forno, polenta ai funghi e con lo stoccafisso, sgabei, patate fritte e chi più ne ha più ne metta.



A Casale di Pignone l'appuntamento è per domenica 21 ottobre dalle 12.00 alle 18.00 per una scorpacciata di castagne e di prodotti a base della bontà di bosco di cui tanti sono ghiotti. Non solo: spazio anche a polenta ai funghi, ravioli al ragù, carne alla brace, torte dolci e salate. Organizzano Proloco e Volontari di Casale col sostegno del Comune di Pignone, dell'Unipli e di Valli del Pignone e del Casale.

