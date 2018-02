Cinque Terre - Val di Vara - Con un’ordinanza emessa sabato 3 febbraio dal sindaco, Ilario Agata, il Comune di Levanto mette ordine nell’utilizzo, da parte di caravan, camper e roulotte, delle aree di sosta esistenti sul territorio del paese rivierasco.

Il provvedimento vieta infatti, la sosta, anche temporanea, nell’arco dell’intera giornata, al di fuori delle aree appositamente allestite e attrezzate (in località Moltedi, di fronte al campo da calcio), a tutti i veicoli “utilizzati in abitazione ancorché temporanea, ed in ogni caso nell’esercizio di attività di campeggio, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di persone”.



“L’ordinanza – spiega il primo cittadino – scaturisce dalla constatazione che sempre più frequentemente, e soprattutto nei weekend e nei giorni festivi, la fascia costiera del nostro paese, in particolare la passeggiata a mare sull’ex viadotto ferroviario, viene utilizzata non solo per la sosta, ma anche per attività di campeggio da parte di ospiti che raggiungono Levanto in caravan. E’ evidente che quest’attività comporta una serie di problemi di carattere igienico-sanitario in un’area di particolare pregio ambientale e, soprattutto, destinata alla semplice sosta dei veicoli e non attrezzata con i servizi di cui necessita questo tipo di stazionamento. Considerato che un’area ad hoc, perfettamente funzionante e capace di accogliere alcune decine di mezzi di questo tipo, è stata attrezzata all’ingresso del paese, e che naturalmente Levanto dispone anche di camping nei quali poter soggiornare, riteniamo che la risposta a questo tipo di turismo che il nostro paese fornisce sia quantitativamente e qualitativamente sufficiente, e che il centro del paese e il lungomare debbano essere liberi dalla presenza di questi veicoli”.

