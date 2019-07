Cinque Terre - Val di Vara - Sono dieci anni, dall'estate 2009, che il Comune di Carro organizza un apprezzato servizio di bus gratuito per il mare. E anche quest'anno l'operazione funziona: partito il 15 luglio, il bus farà la spola tra il comune dell'Alta Val di Vara, che conta poco più di mezzo migliaio di anime, e le belle spiagge di Deiva Marina. Corse per tutte le esigenze: partenze per il mare alle 8 e alle 13, rientri alle 12, alle 18 e anche alle 20 per chi vuole godersi il sole fino all'ultimo spicchio prima di risalire a Carro, territorio vasto come quello di Sarzana ma con un quarantesimo della popolazione.



“Nei primi cinque giorni di bus – spiega il sindaco Antonio Solari, in sella dal 2008 – abbiamo staccato oltre duecento tessere e prevediamo di arrivare a 1.500 entro fine agosto. Questo significa che, oltre ai residenti e ai proprietari di seconde case, usufruiscono del servizio gli utenti delle strutture ricettive – bed and breakast, agriturismi, affittacamere -, dove hanno preso il via le prenotazioni del bus. Strutture ricettive che sono piene fino a fine agosto”.



Il primo cittadino vorrebbe allargare il discorso del bus gratuito per il mare: “Il prossimo inverno cercherò di invitare i miei colleghi sindaci a intraprendere un percorso tutti insieme”. E con un imprescindibile occhio al sostentamento delle attività dell'entroterra, osserva: “Dopo aver trascorso una giornata gratis al mare si è più liberi di spendere nel nostro piccolo comune: fare la spesa, mangiare in trattoria, andare al bar. Buone vacanze a tutta la Val di Vara...”.

N. R.

23/07/2019 17:59:10