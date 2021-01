Allerta meteo, le scuole chiuse

Cinque Terre - Val di Vara - Allerta arancione per piogge e temporali domani, venerdì 22 gennaio, sullo Spezzino, dalle 10.00 del mattino a mezzanotte. In alcuni comuni le scuole nella giornata di domani resteranno quindi chiuse. Nel dettaglio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado nei territori comunali di:



Bolano

Follo

Sesta Godano

Varese Ligure



A Santo Stefano le scuole saranno aperte ma l’orario di uscita, in via precauzionale ed eccezionale, sarà anticipato entro la fine della mattinata secondo le indicazioni specifiche che perverranno ai genitori dai vari istituti. A Vezzano scuole aperte con uscita anticipata per infanzia e primaria; chiusi i centri socio educativi di Vezzano capoluogo e Sarciara.



(notizia in aggiornamento)

REDAZIONE

21/01/2021 18:09:26