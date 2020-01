Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 10 e sabato 11 gennaio si sono svolti, sul territorio del Parco, due incontri tra i rappresentati del Parco Nazionale delle Cinque Terre e della Fondazione Manarola Cinqueterre con gli studenti della Monash University di Melbourne, allievi del Professor Nigel Tapper già membro dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e parte del gruppo di ricerca scientifica insignito del premio Nobel per la pace nel 2007.



L'incontro svoltosi venerdì al Castello di Riomaggiore ha visto intervenire il geologo Emanuele Raso, coordinatore del centro studi rischi geologici dell'Ente Parco, che ha illustrato le azioni messe in campo dall'Ente per contrastare il dissesto geoidrologico e favorire la ripresa dell'agricoltura ed il recupero dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti. La lezione è poi proseguita sugli aspetti più strettamente scientifici legati all'attività del centro studi, quali la redazione di carte di previsione di innesco di fenomeni franosi ed il progetto Stonewallsforlife sull'adattamento ai cambiamenti climatici.



Sabato i ragazzi sono stati accompagnati nell'area pilota del progetto Stonewallsforlife dai membri della Fondazione Manarola, che hanno illustrato il lavoro compiuto in questi anni per l'individuazione di particelle di terreno incolte, la sistemazione e la riassegnazione delle stesse, dopo successive bonifiche, ad aziende agricole e proprietari di terreni.

