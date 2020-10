Allarme Varese Ligure: "Uscito il Vara in più punti"

Cinque Terre - Val di Vara - "Meno male che abbiamo chiuso le scuole. Meno male che non c'erano scuolabus in giro. Le allerte si rispettano e non si discutono, è la massima che mi risuona in testa da tutta la mattina". Il sindaco Gian Carlo Lucchetti guarda il cielo che ancora non dà tregua e prova un conto parziale dei danni al territorio di Varese Ligure. L'autunno si è palesato anche quest'anno con pioggia e vento che hanno messo in ginocchio la viabilità provinciale e fatto diventare le strade locali dei torrenti in piena. "Ha iniziato tra le 5.30 e le 6 e poi è stato un crescendo. Proprio l'ora in cui le famiglie si organizzano per portare i figli a scuola. Al momento si sono un numero incalcolabile di tombini intasati lungo le strade, il fiume Vara è uscito in alcuni punti. E' salta il fiume e sono saltati i torrenti che gli fanno da affluenti".

Dal punto di vista della circolazione, si viaggia a senso unico sulla SP49 che unisce il capoluogo a Cassego. Difficoltà sulla strada che tocca le frazioni di Scurtabò, Comuneglia, valletti e Codivara. "Abbiamo cinque attraversamenti saltati sulla provinciale. La Provincia ci ha mandato uomini e mezzi che sono all'opera, poi ci sono i nostri volontari come sempre infaticabili. Con queste condizioni ci sono centinai di piante che diventano un problema. Fortunatamente non si segnalano feriti".

02/10/2020 12:36:23