"Subito rampe sull’A12 nella piana di Ceparana e nomina di un commissario ad hoc"

Cinque Terre - Val di Vara - Un gruppo di cittadini residenti nei Comuni di Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo, Vezzano Ligure e Podenzana hanno costituito il Comitato Spontaneo Viabilità “Due fiumi” il cui scopo principale è quello di richiamare l’attenzione sulla già disastrosa situazione viaria della piana di Ceparana cui si è recentemente aggiunto il crollo del ponte di Albiano Magra. Dall’8 Aprile, giorno del crollo, a parte le tante dichiarazioni di intenti ad oggi non ci risulta nessuna novità concreta. "A nostro avviso la viabilità della Piana di Ceparana deve essere considerata un’emergenza e devono essere prese decisioni conseguenti in grado di portare immediati benefici alla grave situazione che si è venuta a creare nelle frazioni di Bottagna e Fornola in conseguenza dell’aumento del flusso di autoveicoli, creatosi negli ultimi giorni".



Di fatto dopo il crollo del ponte di Albiano la Ripa è, rimasta l’unica arteria di transito e di collegamento tra la bassa Val di Vara e la Val di Magra, nonché la Lunigiana, che con l’auspicato passaggio alla fase 3 e l’apertura delle scuole "non è in grado di assorbire il volume di traffico che vi sarà dirottato, cosa che potrà sfociare facilmente in un blocco della circolazione degli autoveicoli con gravissime ricadute economiche, sociali e persino sanitarie per le difficoltà che potrebbero incontrare i mezzi di soccorso per raggiungere gli ospedali della Spezia e Sarzana per i residenti in Liguria e quelli di Massa Carrara per i residenti di Albiano Magra e Podenzana". Ecco perché sulla piattaforma Change.org (https://www.change.org/viabilità-piana-ceparana-2020), hanno deciso di lanciare una petizione indirizzata alla Ministra Paola De Micheli ed al Sottosegretario del MIT on. Roberto Traversi: "Con questa petizione richiediamo, per gestire questa fase di emergenzialità, l’individuazione di un Commissario, sul modello del ponte Morandi, che potrebbe alleviare i disagi paventati, con due interventi entrambi realizzabili da subito: predisposizione delle rampe di accesso e di uscita sull’autostrada A12 in località Lagoscuro nella piana di Ceparana. Intervento che può essere realizzato con un accordo con Salt in circa 60 giorni. E poi realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano, attesa da 40 anni, opera totalmente finanziata e progettata che potrebbe essere realizzata con il riconoscimento della situazione oggettiva di emergenzialità, entro il 4° trimestre 2022, come individuato da un cronoprogramma predisposto dai tecnici dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Liguria, anziché nel 4° trimestre 2024".

Redazione

20/05/2020 11:39:45