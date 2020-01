Savona - Saluta il Savona Fbc l'esterno di difesa classe '95 Alessandro Castellana. Arrivato quest'estate sotto la Torretta dal Cuneo dopo un'ottimo torneo di Serie C condito da 31 presenze e 1 rete l'esterno difensivo con la casacca degli "Striscioni" è sceso in campo in sole nove occasioni.



Ora la separazione per approdare al Piacenza come conferma indirettamente il diesse degli emiliani Matteassi.



"E' già arrivato Alessandro Castellana perché El Kaouakibi tornerà al Bologna. Domani arriverà Polidori, avevamo bisogno di un'attaccante importante, lui conosce bene la categoria e siamo molto contenti che entri a far parte della squadra. Forte ha trovato poco spazio e in questi giorni troverà una nuova destinazione, così come Giandonato, stiamo cercando la migliore meta anche per lui. La nostra priorità ora è ingaggiare un altro under per completare la rosa"

REDAZIONE

03/01/2020 12:00:00