La Spezia - Si sono disputati questo pomeriggio le semifinali Play - Off di Serie D. L’Inveruno si impone per 0- 1 al “Comunale” grazie al gol di Truzzi al 69’. Al Bacigalupo è il Ligorna a fare festa superando per 1-2 il Savona. Reti di Silvestri e Chiarabini, sigillo di David al 92’ Play - Off Girone A Serie D Sanremese - Inveruno 0-1 (69’ Truzzi) Savona - Ligorna 1-2 (4’ Silvestri, 35’ Chiarabini, 92’ David) G.L.

