La Spezia - E' stata rinviata a data da destinarsi la partita Canaletto - Golfo Paradiso PRCA in programma domani all'Astorre Tanca della Spezia e valida per la XX giornata del Girone B di Promozione.



Il rinvio è stato concesso dalla LND della Liguria a causa di un gravissimo fatto di cronaca. Questa notte un gravissimo incidente avvenuto ad Albiano Magra ha scosso tutta la comunità spezzina. Un'Alfa Romeo Mito con a bordo cinque giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni si è schiantata all'una di ieri sera in via della Repubblica ad Albiano sulla strada che porta a Ceparana. Ad avere la peggio Andrea Rapallini di Montedivalli di Podenzana e Giorgia Gallo della Spezia, rispettivamente di 21 e 20 anni, che purtroppo non ce l'hanno fatta. Nel tragico incidente sono rimasti feriti anche altri tre giovani che erano a bordo dell'auto, il più giovane dei quali è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa.



Tra i tre ragazzi vi è infatti un tesserato del Canaletto che purtroppo, come detto, versa in gravissime condizioni. Tutto l'ambiente della Societò "canarina" è rimasto scosso e traumatizzato dalla tragica notizia. Accadimenti che ovviamente fanno passare in secondo piano il calcio giocato.



Unanime il commento che si leva dal sodalizio gialloblu e riportato dal D.g. Fabrizio Vaccarini e dalla Team Manager Nunzia Imperato:



"Siamo in trepida attesa delle notizie che riguardano il nostro ragazzo non c’è la sentiamo di scendere in campo con la testa altrove. I componenti della squadra sono legatissimi a lui e non volevano scendere in campo. Volevamo ringraziare, a nome mio e del Canaletto Sepor, il Golfo Paradiso PRCA e il comitato LND della Liguria per aver accolto la nostra richiesta con una grandissima sensibilità per la situazione grave che riguarda il nostro tesserato. Rimaniamo in attesa di altre notizie con la speranza che queste siano positive.”

REDAZIONE

08/02/2020 17:27:29