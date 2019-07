La Spezia - Un bomber per la Forza e Coraggio. La società ha ufficializzato l'arrivo del forte attaccante Luca Corvi, che nell'ultima stagione ha disputato la prima parte con la maglia dell' Us Fezzanese (Serie D), per poi approdare nella seconda parte alla Pontremolese con la quale ha ottenuto la vittoria del campionato di Promozione Toscana.

"Siamo orgogliosi di aver trovato un accordo con Luca battendo una concorrenza notevole- ha affermato Arena Fabio sul sito ufficiale della società - E' un giocatore che in questa categoria può fare la differenza ed è il terminale offensivo che sognavamo. I nostri tifosi ed il paese non vedono l'ora di vederlo all'opera". Soddisfatto anche il Team Manager Alessandro Bragoni: "L'arrivo di Luca è il segnale che stiamo lavorando bene. Ha mostrato da subito interesse per il nostro progetto e noi ne siamo orgogliosi. Un giocatore dotato di forza fisica e tecnica. Inoltre è una persona seria che saprà trascinare il gruppo."

REDAZIONE

22/07/2019 14:00:00