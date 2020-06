Top 11 stagionale I Categoria, oggi si vota il terzino destro

La Spezia - Terminato il primo sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il proprio portiere "preferito" tra i quattro nominativi proposti per il campionato di I Categoria della stagione conclusa purtroppo anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



La Redazione di Calcio Spezzino ha deciso di sospendere questa votazione. Ricordiamo che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere.



La Redazione di Calcio Spezzino, se questi episodi continueranno, si riserva di interrompere immediatamente tutti i sondaggi. La stessa si riserva di scegliere autonomamente il vincitore del sondaggio numero quattro.



Oggi si passa a scegliere il detentore della maglia N°2 quella da terzino destro. In gara l'esperto Bellotti spezzino del Casarza Ligure, il classe '99 della Tarros Sarzanese Chiappini, il classe '98 Coppola della Castelnovese e infine Venè del Sarzana Calcio 1906.



Buon voto, ricordandovi che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i nomi dei portieri:



Bellotti (Casarza Ligure)



Chiappini (Tarros Sarzanese) '99



Coppola (Castelnovese) '98



Venè (Sarzana Calcio 1906)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.

REDAZIONE

06/06/2020 12:00:00