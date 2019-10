La Spezia - Casarza batte Caperanese e va in testa da sola. Pari Tarros con Borgo Foce Magra. Tris Follo San Martino al San Lazzaro. Beverino in nove cede alla Castelnovese Risultati e marcatori II giornata - I Categoria Girone D Arcola Garibaldina - Sporting Club Aurora 0 - 3 (34° e 69° Bacigalupo, 67° Ravettino) Pegazzano - Marolacquasanta 0 - 1 (45° Marchi) Sarzana 1906 - Riccò Le Rondini 0 - 1 (38° Tedesco) Caperanese - Casarza Ligure 1 - 2 (20° e 60° Bonelli, 49° Cesaretti) Follo San Martino - San Lazzaro Lunense 3 - 1 (5° Berti 38° Della Pina 70° Franchini 75° Valletta) Intercomunale Beverino - Castelnovese 1 - 3 (48° Ferdeghini 50° Figaia 60° Bettanin 72° Morina) Borgo Foce Magra A.F. - Tarros Sarzanese 1 - 1 (20° Ferrarini, 39° Koleci) Classifica : 6 Casarza Ligure, 4 Follo San Martino, 4 Castelnovese, 4 Tarros Sarzanese, 4 Sporting Club Aurora, 3 Caperanese, 3 Intercomunale Beverino, 3 Marolacquasanta, 3 Riccò Le Rondini, 2 Borgo Foce Magra A.F., 1 San Lazzaro Lunense, 1 Sarzana 1906, 0 Arcola Garibaldina, 0 Pegazzano G.L.

