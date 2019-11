La Spezia - Tre rinvii su sette gare da disputare la scorsa domenica in I Categoria dove non si sono giocate Follo San Martino - Borgo Foce Magra A.F., Caperanese - Tarros Sarzanese e Intercomunale Beverino - San Lazzaro Lunense.



Continua a brillare il Marolacquasanta che centra la terza vittoria su quattro partite disputate regolando con classico punteggio all'inglese il sempre ostico Casarza Ligure. Il terzo successo consecutivo degli uomini di Fabiani è aperto ad inizio prima frazione da Porqueddu su servizio di Garibotti e chiuso poco prima dell'ora di gioco da Piastra con un colpo di testa con una deviazione di un giocatore ospite. Nel finale espulsi prima l'attaccante granata Bonelli, poi il locale Paparcone. Per la squadra di Lenzi seconda sconfitta consecutiva, rossoverdi che salgono in testa a quota 9 punti assieme al Riccò Le Rondini.



I gialloblu espugnano il campo della Castelnovese anch'essa alla seconda sconfitta consecutiva dopo l'ottimo avvio di campionato. Tedesco e Martinez firmano il micidiale uno - due iniziale della squadra di Baudone, poi Morina è ancora infallibile dal dischetto e riapre la contesa per i gialloneri. Nella ripresa ci pensa l'esperto bomber Ferrari a chiudere ogni discorso. Per gli ospiti quindi una rete a testa per ogni componente del tridente offensivo.



In terza posizione, ad un punto dal duo di testa, si porta lo Sporting Club Aurora che infligge la quarta sconfitta consecutiva al Pegazzano. Partita combattuta: occasioni ospiti con Ghiggeri, Ravettino e Coldani, poi il neo entrato Carluccio la sblocca su punizione. Azzaro colpisce la traversa per gli uomini di Bertolini che si vedono anche negato un rigore abbastanza netto per atterramento di Romeo Simone in area all'89°. Tre minuti dopo ripartenza della formazione di Sestri Levante che chiude i conti ancora con Carluccio.



Infine primo successo stagionale per il Sarzana 1906 che ha la meglio su una rimaneggiata Arcola Garibaldina con i granata neo promossi anch'essi al quarto KO consecutivo come il Pegazzano. Musetti risolve immediatamente una mischia in area deviando un centro di Ragonesi per il vantaggio rossonero. Prima del quarto d'ora il raddoppio di Figliè. A cavallo delle due frazioni ecco la doppietta di Santella che chiude ogni discorso. Tamba Camara, subentrato nella ripresa, iscrive il proprio nome nel tabellino marcatore siglando il gol della bandiera per la squadra di Pedretti. Sarzana 1906 che sale a quota 5 punti in classifica.



I TOP DI GIORNATA



SANTELLA (Sarzana 1906): Bomber ritrovato per il Sarzana 1906. La sua bella doppietta chiude la pratica Arcola Garibaldina con largo anticipo.



MAROLACQUASANTA: Continua a stupire in positivo la formazione di Fabiani che batte il quotato Casarza Ligure infliggendo ai granata il secondo stop di seguito.



CLASSIFICA MARCATORI



4 PIASTRA (Marolacquasanta)

4 BONELLI (Casarza Ligure)

4 FERRARI (Riccò Le Rondini)



3 Romeo (Pegazzano)

3 Figaia (Castelnovese)

3 Tedesco (Riccò Le Rondini)



G.L.

REDAZIONE

06/11/2019 12:03:09