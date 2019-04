Voltri (GE) - Sul neutro del "San Carlo" di Genova Voltri è la Caperanese a conquistare la Coppa Liguria di I Categoria. La squadra dell'ex Moneglia Muzio rifila un secco tris agli avversari del Pontelungo nonostante sia costretta a giocare in inferiorità numerica dal 13° del primo tempo per il rosso diretto sventolato dall'arbitro Rinaldi di Novi Ligure nei confronti di Rolandelli che colpisce con un brutto calcio al volto Caneva. Nonostante l'uomo in meno la Caperanese si porta in vantaggio al 31° quando Picasso trasforma un calcio di rigore spiazzando Ferrari Mirko per un fallo commesso su Sambuceti. Quasi immediato il pareggio di bomber Caneva al 40° con l'attaccante abile a girare alle spalle di Perazzo un centro dalla sinistra di Tucci. Nella ripresa arriva però la doppietta per Picasso che insacca di testa su calcio d'angolo di Levaggi. Al 92° la chiudono i ragazzi di Muzio che sfruttano un pasticcio della difesa granata con Levaggi che si avventa sulla sfera, mette a sedere Ferrari e sigla il definitivo 3 - 1 in favore della Caperanese. Al triplice fischio grande esultanza tra i verde blu per la conquista della Coppa Liguria ottenuta giocando quasi tutta la finale in inferiorità numerica.



Tabellino



Caperanese - Pontelungo 3 - 1

Marcatori: 31° [Rig.] e 58° Picasso (C), 40° Caneva (P), 92° Levaggi (C)



Note: al 13° espulso Rolandelli (C)



Caperanese: Perazzo, Spalletta, Mangini, Sambuceti, Rolandelli, Cogozzo A., Traversaro (86' Musico), Assalino, Levaggi (93' Cacciapuoti), Picasso (77' Perucchio), Loero. All. Muzio



Pontelungo: Ferrari Mirko, Ferrari Michael, Enrico (79' Bonadonna), Prudente, Alizeri, Canetto (79' Tesoro), Caneva (87' Andreis), Badoino, Tucci, Dushi, Giampà (78' Montina). All. Zanardini



Arbitro: Sig. Fabio Rinaldi di Novi Ligure

Assistenti: Sig. Dimitri Ghio e Sig. Alexandro Frunza di Novi Ligure

GUIDO LORENZELLI

18/04/2019 11:50:00