Genova -Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Femminile” di questo Comitato Regionale, sono convocate presso il campo sportivo “Dario De Martini (Cige)” di Genova il giorno giovedì 06 febbraio 2020 alle ore 20.15, per disputare una seduta di allenamento le sottoelencate calciatrici: Alassio Football Club: Isoleri Roberta Calcio Femminile Superba: Accardo Maria Chiara – Brucci Marta – Del Verme Chiara – Ferrea Francesca – Giusto Matilda – Luccisano Michela – Moscamora Giulia Campomorone Lady: Parodi Chiara – Poletto Aurora – Spiga Alice Olimpic 1971: Arrighi Assia Rupinaro Spor: Barbieri Ilenia – Giraud Lucrezia – Macchiavello Matilde – Rizzi Alessia – Rizzi Sofia – Solari Giulia Spezia Calcio Femminile: Licco Marica Vado: Bernat Liviana – Francese Ginevra – Ymeri Mirella

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK