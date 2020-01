La Spezia - Primo impegno del nuovo anno per la formazione spezzina del Don Bosco Spezia Calcio che domani scenderà in campo per il recupero della quinta giornata del campionato regionale riservato alla Categoria degli Under 17. Al “Cimma”, infatti, è attesa la quotata formazione del Molassana Boero che in caso di vittoria si porterebbe al secondo posto insieme alle formazioni del Bogliasco e del Rivasamba. Quindi, impegno difficile per i salesiani di Ravecca che al momento sono relegati nei bassi fondi della classifica.



Under 17, recupero 5a giornata

05/01, Don Bosco Spezia Calcio – Molassana Boero, Cimma della Spezia ore 11:00

Classifica: Ligorna 22; Bogliasco e Rivasamba 18; Tarros Sarzanese 16; Molassana Boero 15; Goliardicapolis 12; Angelo Baiardo 11; Athletic Club Liberi 10; Lavagnese 9; Don Bosco Spezia Calcio 8; Arci Pianazze 5; Sammargheritese 3

JURI LERTORA

04/01/2020 12:00:00