La Spezia - Il Comitato Regionale ha ufficializzato il calendario della fase finale regionale del campionato Under 15, dove hai nastri di partenza figura anche la formazione spezzina del Canaletto Sepor. I canarini, che sono stati inseriti nel girone 1 insieme alle formazioni del Savona, unione Sanremo e Athletic Club Liberi, faranno il proprio esordio tra le mura amiche dell'Astore Tanca della Spezia contro il Savona. Nel secondo turno saranno impegnati in casa dell'Unione Sanremo per poi chiudere il mini girone nuovamente sul sintetico di Via Lunigiana contro l'Athletic Club Liberi. Modalità Tecniche Fase Finale:Al termine delle tre giornate di gara la squadra prima classificata di ciascun girone verrà ammessa alla finale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Under 15 (Giovanissimi) che si disputerà in gara unica in campo neutro.

In caso di parità al primo posto tra due squadre, verrà disputata una gara di spareggio per determinare l’ammissione alla finale.

In caso di parità al primo posto tra tre o quattro squadre, verrà stilata tra le stesse una graduatoria che terrà conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone finale;

del maggior numero di reti segnate nell’intero girone finale;

del sorteggio – che sarà effettuato presso la sede del Comitato Regionale.

Le prime due squadre classificate disputeranno una gara di spareggio per determinare l’ammissione alla finale.



Di seguito il calendario completo della fase finale regionale

Quadrangolare 1, prima giornata: Athletic Club Liberi – Unione Sanremo, Canaletto Sepor – Savona. Seconda giornata: Unione Sanremo – Canaletto Sepor, Savona – Athletic Club Liberi. Terza giornata: Canaletto Sepor – Athletic Club Liberi, Unione Sanremo – Savona.

Quadrangolare 2, prima giornata: Albenga – Goliardicapolis, Vado – James. Seconda giornata: Goliardicapolis – Vado, James – Albenga. terza giornata: Vado – Albenga. Goliardicapolis – James.



Date di svolgimento della fase finale:

Prima giornata quadrangolari:Fine settimana del 27/28 aprile 2019

Seconda giornata quadrangolari:Fine settimana del 04/05 maggio 2019

Terza giornata quadrangolari: Sabato 11 maggio 2019

Eventuale spareggio: Martedì 14 maggio 2019

Finale per l’assegnazione del titolo: Sabato 18 maggio 2019

JURI LERTORA

13/04/2019 10:00:00