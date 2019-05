Sarzana- Dopo quattro stagioni, molte delle quali molto positive, si separano le strade tra la Tarros Sarzanese e mister Walter Lunghi, che questa stagione ha guidato la formazione dei Giovanissimi Regionali. A dare l'annuncio lo stesso tecnico che tramite una lettera a voluto ringraziare la società e tutti quei giovani calciatori, molti dei quali passati nelle file dei settori giovanili di società professioniste, che in questi anni ha allenato con dedizione e soprattutto passione.



La lettera di Walter Lunghi - “Con la società abbiamo deciso di comune accordo di non proseguire la nostra collaborazione. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questi quattro bellissimi anni intensi e ricchi di soddisfazioni che porterò sempre nel mio cuore perchè mi hanno fatto crescere sia come uomo che come allenatore. Voglio ringraziare il presidente Gianfranco Pietrobono, Stefano Lucchi, Riccardo Bonamino e Oreste Petrucci, che mi ha sempre dimostrato stima e amicizia. Ma non posso non menzionare i dirigenti, i mister con cui ho collaborato (un team fantastico) e i magazzinieri del centro sportivo Berghini.

Un abbraccio speciale a tutti i miei bambini (ragazzi) fantastici e, calcisticamente parlando, giocatori eccezionali. Auguro a loro un futuro meraviglioso e che possano vedere realizzati i loro sogni, non solo quelli sportivi. Ora però il nostro percorso si interrompe e da domani affronteremo nuove sfide. Un abbraccio a tutti i componenti del club rossonero al quale auguro un futuro ricco di soddisfazioni e vittorie”.

JURI LERTORA

22/05/2019 18:00:00