Genova - Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 19” (Juniores) di questo Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “Mons. E. Sanguineti”, di Genova (Quarto) il giorno mercoledì 19/02/2020 alle ore 14.30, per disputare una gara amichevole con la Società A.S.D. Athletic Club Liberi (Under 19) i sotto elencati giocatori: Athletic Club Liberi: Cicirello Matteo Angelo Baiardo: Merlani Edoardo, Romanò Mattia Busalla Calcio: Moretti Tommaso Campomoronse Sant'Olcese: Bortolai Luca Canaletto Sepor:Marte rosario Nicola Forza e Coraggio: Natale Ilario Goliardicapolis: De Martini Alessio, Prado Arteaga Mario Steven Levanto Calcio: Rezzano Pietro Marassi: Carozza Jacopo Molassana Boero: Galleri Simone Praese: Di Molfetta Andrea Rapallo Rivarolese: Bonci Stefano, Risso Lorenzo Rivasamba: Biancato Matteo, Coplello Manuel, Scarpino Samuele Sestri Levante: Buffo Davide, Batocchioni Emanuele Vallescrivia: Norrito Luca, Tosonotti Matteo

