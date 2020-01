La Spezia - Il richiamo del rettangolo di gioco è stato forte, e non poteva essere diversamente per chi come lui ha una passione smisurata per il gioco del calcio, specie e soprattutto se è quello giovanile. E cosi, qualche mese dopo il suo addio alla Tarros Sarzanese, Oreste Petrucci torna in campo e ancora una volta lontano dalla provincia spezzina, e questo per il movimento calcistico giovanile spezzino è sicuramente una grave perdita. A giovare delle sue qualità sportive, oltre a quelle umane, sarà la Pontremolese che si è assicurata un vero top player dirigenziale. “Un altro importante obiettivo è stato raggiunto. Siamo molto soddisfatti di aver concluso questo accordo, fondamentale per la crescita della nostra società – ha affermato sulla pagina ufficiale di facebook il direttore generale del settore giovanile azzurro Luca Lecchini -Era da tempo che desideravamo portare Oreste a Pontremoli, un numero 1 assoluto nell’ambito del calcio giovanile del nostro territorio. Finalmente avremo l’occasione di unire le forze e poter lavorare tutti insieme, con il nostro fantastico Team, per un progetto ancora più ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare”. Petrucci, sarà operativo già dal 20 febbraio, e dal 1° luglio 2020 sarà ufficialmente il nuovo Responsabile del Settore Giovanile, ruolo attualmente ricoperto da Gianluca Buttu che ha comunicato di non voler proseguire con la compagine toscana a partire dalla prossima stagione, e della Scuola Calcio Elitè.

JURI LERTORA

17/01/2020 15:00:00