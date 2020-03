Massa Carrara - Tutto da rifare per il vertice del campionato provinciale della juniores, la capolista Pontremolese per tra le mura amiche il big-match contro i lucchesi del Camaiore che espugnano il “Lunezia” in zona Cesarini ribaltando il risultato maturato nella prima parte dell’attesa gara.

Al meritato vantaggio con capitan Rossi dagli undici metri, rispondevano gli ospiti con Peralta dopo una veloce ripartenza per il momentaneo pareggio, allo scadere della partitissima arriva la doccia fredda per gli azzurri di Capiferri che in pieno recupero subivano la “beffa” con il punto vincente di Bresciani che indovina l’angolo alto sugli sviluppi di un corner.

Colpaccio che riapre i giochi per il titolo finale al momento riservato solo alle due compagini, a ridosso avanzano le inseguitrici come i cugini del Serricciolo che ha liquidato la pratica Ponte a Moriano con il classico risultato all’inglese firmato da Bertolini e Carnaccioli nel primo tempo.Invece non va oltre il pareggio casalingo lo Sporting Pietrasanta di Lorenzo Bigicchi nel derby contro i versiliesi del Lido. Si ripete e si prende una bella soddisfazione il Ricortola di Marco Vignali che torna dal “Raffi” con i tre punti conquistati contro la Virtus Viareggio. Invece riscatta lo scivolone di Ponte a Moriano il team di mister Luigi Bertolini che supera di misura l’Unione Montignoso, scavalcando in classifica ben quattro squadre portandosi in posizioni dignitose.



Pontremolese-Camaiore 1-2

Pontremolese : Santini, Marianelli, Lecchini, Barontini, Rossi(66’ Pedroni), Clementi, Diouf(73’Carare), Buluggiu, Micheli, Rosaia, D’Angelo (80’Maurelli)( a dips. Menchini, Erta, Farhate, Ginesi, Trevisan)All. Capiferri

Camaiore : Mariani, Sonetti(79’ Gori), Iacomini, Paoli(46’Vizzoni), Cartano, Bresciani, Peralta(75’ Capecchi), Papi, Dal Lago (46’ Bigicchi), Luisotti Pacini(a disp. Pardini A.,Giacone, Gallico, Pardini F.) All. Milani

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 16’ Rossi,(rig.),32’ Peralta, 90’ Bresciani



Serricciolo-Ponte a Moriano 2-0

Serricciolo : Gabrielli, Cardellini(85’ Dallara), Bertolini, Pierotti(64’ Mazzone G.), Rossi, Calvo(80’ Velazquez), Carnaccioli(77’ Ruffini), Mazzone S., Petacchi, Pangi, Ballerini(72’ Rossi) (a disp. Vegnuti, Cardillo, Canese)All. Tedeschi

Ponte a Moriano :Dianda, Ttaddei(46’Farnesi), Marchi, Mssagli, Scatizzi, Pellinacci, Gabriele(46’ Lencioni), Bandoni, Spagnesi, Todri, Gianneschi: All. Guerra

Arbitro : Vernazza di Carrara

Marcatori : 34’ Bertolini, 38’ Carnaccioli

Note : al 54’ espulso Todri del Ponte a Moriano



Virtus Vg.-Ricortola 1-2

Virtus Vg. : Tonelli, Vicentini, Evani, Belatti, Cateni, Bonini, Ciocia,Tonarelli, Mboa, Lazzini, Sermattei. All. Tenerani

Ricortola : Ambrosini Nobili, Ferrari, Sparaciari, Cuturi, Dell’Amico, Dini, Berti, Bachar, Bellini,Giuntoli, Dahmani( Tosku, Maggiani. Mosti)All. Vignali

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : Dahmani, Dini, . Ciocia(V.vg.)



Risultati :7^a giornata

Corsanico-Atl.Viareggio 3-2

Romagnano-Un.Montignoso 2-1

Serricciolo-Ponte a Moriano 2-0

Sp.Poietrasanta-Lido 1-1

Versilia-Sp.Massarosa 3-0

Virtus Viareggio-Ricortola 1-2

Ha riposato . Croce verde Viareggio



Classifica : Pontremolese 53, Camaiore 51, Serricciolo 43, Sp.Pietrasanta 41, Ricortola 37, Lido 33, Sp.Massarosa 31, Romagnano 22, Virtus Viareggio 21, Ponte a Moriano 21, Corsanico 20, Versilia 20,Croce Verde Viareggio 19, Un.Montignoso 18, Atl.Viareggio 2.



Prossimo turno (7/3/2020): Atletico Viareggio-Sp.Poietrasanta, Camaiore-Corsanico, Croce Verde-Pontremolese,Lido-Virtus Viareggio, Ponte a Moriano-Versilia, Ricortola-Romagnano,Un.Montignoso-Serricciolo, Riposa : Sp. Massarosa

REDAZIONE

04/03/2020 08:00:00