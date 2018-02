La Spezia - C'è chi giudica questo campionato come un campionato poco credibile e poi ci sono quelli che invece sono in qualche modo affascinati da questa manifestazione provinciale. Forse la verità sta nel mezzo, comunque è pur sempre un campionato giovanile che sta regalando emozioni domenica dopo domenica. L'ultima emozione in ordine di tempo è targata La Foce che ha imposto il primo pareggio stagionale alla corazzata Don Bosco Spezia Calcio. Al Tanca, quartier generale dei bianco azzurri, aprono le marcature i padroni di casa con Repetto ma Massini toglie le cosiddette castagne dal fuoco siglando il definitivo 1-1. Al secondo posto, distaccate di due sole lunghezze dalla squadra allenata da Andrea Vaccarezza, troviamo il Ceparana che davanti al proprio pubblico rifila un set di reti alla formazione B del Colli Ortonovo. Al Cipriano Incerti sono decisive le reti di Podenzana, autore di una tripletta, Righetti, a segno con una doppietta, e Centofanti, mentre per gli ospiti a segno ci va Aniello per il definitivo 6-1. Imponente anche la vittoria conquistata dal Real Fieschi che davanti al proprio pubblico batte 8-1 il Mamas Giovani, fanalino di coda del campionato e ancora alla ricerca del primo punto stagionale. Al “Comunale” di Cogorno sono decisivi Placido, Martini, Zapettini, tutti a segno con una pregevole doppietta, oltre a Carvelli e Migone, mentre per i “torelli” a segno Cerchia per il definitivo 8-1. La rete di Pavan regala la vittoria di misura del Colli Ortonovo che sbanca lo Scopsi di Arcola contro l'Arci Pianazze, mentre sale in classifica la Santerenzina. I “Verdi” di Santerenzo sbancano il Comunale di Ponzano grazie ai sigilli di Vinchesi e Zanelli per il definitivo 2-0 contro il Magra Azzzurri. Terza vittoria stagionale per la matrica Club Levante che davanti al proprio pubblico batte 2-0 il Rivasamba grazie alle reti di Pulciani e Battista. Chiude la giornata il pareggio per 1-1 tra il Canaletto Sepor ed Il Borgo





Prossimo turno - Colli Ortonovo – Club Levante; Colli Ortonovo “B” - Real Fieschi; Don Bosco Spezia Calcio – Ceparana; il Bogo – Valdivara 5 Terre; Mamas Giovani – Canaletto Sepor; Rivasamba – Magra Azzurri; Santerenzina – La Foce.



Risultati dodicesima giornata

Arci Pianazze – Colli Ortonovo 0-1

Canaletto Sepor – Il Borgo 1-1

Ceparana – Colli Ortonovo “B” 6-1

Club Levante – Rivasamba 2-0

La Foce – Don Bosco Spezia Calcio 1-1

Magra Azzurri – Santerenzina 0-2

Real Fieschi – Mamas Giovani 8-1



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 28; Ceparana 26; Real Fieschi 24; Colli Ortonovo, Valdivara 5 Terre 23; Santerenzina 18; Arci Pianazze 14; La Foce, Canaletto Sepor 11; Rivasamba 10; Club Levante 9; Magra Azzurri, Il Borgo 7; Mamas Giovani 0.





JURI LERTORA

07/02/2018 10:00:00