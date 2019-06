Da uno spezzino ad un altro per la formazione Under 19 bianconera. Dopo mister Claudio Tornar ecco l'ex allenatore della Juniores Regionale del Valdivara 5 Terre

Enrico Barilari alla guida della Juniores Nazionale della Lavagnese Da uno spezzino ad un altro per la formazione Under 19 bianconera. Dopo mister Claudio Tornar ecco l'ex allenatore della Juniores Regionale del Valdivara 5 Terre

