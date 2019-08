VF Alinò, preso un "big" anche per la difesa

La Spezia - Colpo importante per i "Campioni di Tutto" del VF Alinò. Nella serata di ieri, presso la Locanda Alinò di patron Beppe Di Cristo, è stato infatti presentato Matteo Rege Cambrin. Il nuovo centrale difensivo di mister Ferragina nell'ultimo campionato ha vestito la maglia del La Gira nel torneo di calcio a 7 della Uisp spezzina, ma in passato lo ricordiamo per la lunga militanza tra il campionato di Eccellenza con la maglia della Fezzane e quelli di Promozione e I Categoria con la casacca del Don Bosco Spezia di cui era anche capitano. Storica la sua rete di testa, uno dei suoi punti forti, nel Play - Out salvezza contro la Tarros Sarzanese. "Ringrazio il diesse Reali e patron Beppe Di Cristo per avermi cercato insistentemente questa estate, anche se in realtà è da quando ho smesso con il calcio a 11 che ci provano." - dichiara lo stesso Matteo Rege Cambrin a Calcio Spezzino - "Arrivo in una società organizzata e vincente, in un gruppo di giocatori che conosco bene e dove apportare qualcosa in più non sarà facile, ma molto stimolante. Dopo la chiusura della squadra della Gira, a cui vanno i miei sinceri ringraziamenti per gli anni insieme, l'Alinó è stata la squadra che più ha mi voluto. Sono a disposizione per continuare a fare quello che fanno già da anni, vincere!"