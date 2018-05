Uisp, sconfitta indolore per il Soliera con la Forza e Coraggio

I graziotti si impongono di misura sui Rangers, ma non basta per ribaltare il passivo dell'andata. La formazione di Soliera può festeggiare la promozione in II Serie. Protagonista il portiere Serafini che neutralizza un rigore

Beverino - Sono i Rangers Soliera, nonostante la sconfitta di misura patita dalla Forza e Coraggio, a staccare il pass promozione per la II Serie Uisp della Spezia e Val di Magra al termine della finale di ritorno del play - off tra le due compagini. E' stata comunque una gara molto difficile per i ragazzi del Soliera, forti del vantaggio di tre reti conquistati nella gara di andata, visto che i rosso bianchi hanno provato in tutti i modi a ribaltare il parziale negativo. Pronti via e dopo appena 10' minuti di gioco le "Furie Rosse" passano in vantaggio sfruttando un'errore difensivo degli ospiti con Zucca che insacca con un bel diagonale dal cuore dell'area di rigore. Graziotti che continuano ad attaccare per tutta la prima frazione creando però pochi pericoli dalle parti del portiere Serafini, ma dando sempre l'impressione di aver la partita in mano nonostante rimangano in dieci uomini per l'espulsione per doppia ammonizione di Roberto Lenelli al 26°. Il Soliera si chiude invece a difesa del vantaggio cercando di farsi pericoloso in un paio di occasioni in ripartenza, ma gli attaccanti non riescono a sfruttare al meglio l'opportunità.

Secondo tempo in cui la partita si fa più nervosa e tirata. I rossobianchi hanno più volte l'occasione per incrementare il vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, ma la sciupano soprattutto fallendo due calci di rigore concessi loro dal Direttore di Gara. Il primo tiro dal dischetto di Più al 53° è neutralizzato dal portiere e capitano del Soliera Serafini, mentre nel secondo caso, all'ora di gioco, Zucca coglie in pieno la traversa. Lo stesso Zucca cinque minuti dopo viene espulso per reciproche scorrettezze con il neo entrato Van Asselt. Forza e Coraggio che chiude quindi in nove uomini, mentre gli ospiti in dieci. Partita che si conclude quindi con la vittoria di misura della Forza e Coraggio, ma per il Soliera è una sconfitta indolore dato il 3-0 dell'andata. Rangers che, nel primo anno di attività, possono subito festeggiare la promozione nel torneo di II Serie.



Tabellino



Forza e Coraggio - Rangers Soliera 1 - 0

Marcatore: 10° Zucca



Note: al 26° espulso Lenelli R. (F) per doppia ammonizione, al 53° Serafini (S) para un calcio di rigore a Più, al 60° Forza e Coraggio fallisce un secondo rigore centrando la traversa con Zucca, al 65° espulsi Zucca (F) e Van Asselt (S) per reciproche scorrettezze.



Forza e Coraggio: Fregosi; Maffiotti, Lenelli R., Lenelli P., Esposito, Viaggi, Zucca, Bertolami, Più, Turco, Consoli. All. Ibba Alessandro



Rangers Soliera: Serafini; Veronese (Coronella), Giovanelli (van Asselt), Goeders, Portonato(Bertolotti D.); Bertolotti M., Montani (Micheli), Cosci; Lorenzani (Magnanini), Mazzoni, Contarino (Rosi). All. Guelfi

A disp. Ceci, Bambini