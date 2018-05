Uisp, al Virgoletta il match d'andata che deciderà la seconda finalista

Al Tanca i lunigianesi battono il Cuore, Grinta & Sciacchetrà in una partita pirotecnica. Salve Cpo e Filetto. In II promossi Amatori per Lucio e Comano, salve Gragnola e Borghetto. In III ok Rangers Soliera e Pallerone

La Spezia - Iniziati i vari play - off e i play - out nelle varie categorie del calcio ad 11 della Uisp della Spezia e Val di Magra. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come sono andate le partite disputate lo scorso sabato.



I Serie: Bisognerà attendere Sabato per avere il nome della seconda finalista per sapere chi contenderà ai penta campioni del VF Alinò il titolo di campione provinciale della Uisp della Spezia e Val di Magra. Nome che uscirà dalla vincente della gara di ritorno dei play - off tra Cuore Grinta & Sciacchetrà e Virgoletta. Nella gara di andata si è imposto al "Tanca", davanti ad un'ottima cornice di pubblico con oltre 120 partecipanti, il Virgoletta. Partita dalle mille emozioni: padroni di casa in vantaggio dopo 1' minuto con il rigore di Chiocca che poi raddoppia al 6° con un perfetto colpo di testa su assist di Barbera. Il Virgoletta all'8° accorcia le distanze su rigore con Manganelli. Al 15° pareggio dei lunigianesi con Porta Scarta che vince due rimpalli e batte l'estremo difensore Girotti. Al 25° arriva il 2 - 3 del Virgoletta con un'azione di ripartenza letale finalizzata ancora da Porta Scarta che realizza così la propria doppietta. Padroni di casa che si riversano in avanti, ma il Virgoletta resiste con le ottime parate del proprio estremo difensore Ferrari che nega il gol in due occasioni a Barbera e ancora a Ciullo e Chiocca. A cinque minuti dalla fine rigore per il possibile 3 - 3 prima assegnato per un presunto fallo di Ferrari su Cerrone e poi annullato su segnalazione del guardalinee con lo stesso giocatore bianco azzurro espulso per proteste. La formazione del presidente Borrini dovrà vincere con due reti di scarto Sabato per assicurarsi la finale. Si sono intanto giocate anche le gare di ritorno dei play - out. Grazie alla doppietta di Biggi e alla rete di Schembri il Cpo Ortonovo si impone in casa del Montemarcello con un secco 0 - 3 salvandosi e costringendo alla retrocessione in cadetteria la squadra che disputa al "La Ferrara" di Ameglia le sue gare interne. Può festeggiare la salvezza anche il Filetto in virtù del pareggio per 2 - 2 contro l'Ottica Damiani Ceparana che torna quindi in II Serie ad una sola stagione dalla promozione. Non basta la doppietta di Colli per gli ospiti perchè Figaroli e Giannotti impattano il risultato e salvano il Filetto in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare.



II Serie: Ancora un tris per gli Amatori per Lucio sul Favaro. Dopo la gara di andata chiusasi sullo 0 - 3 al ritorno la compagine gialloblu si impone per 3 - 1 grazie a Morgantini, Fawal e Lazzeri, gol della bandiera ospite di Veseli, e centra così la promozione in I Serie. Insieme a lei anche il Comano che nella gara di ritorno ribalta lo 0- 1 subito dal Ceserano grazie alle marcature di Cocchi e Onessi vincendo per 2 - 0 e staccando il pass per la Serie superiore. Salutano la II Serie invece il Golfo dei Poeti che cede per 0 - 2 all'Atletico Gragnola di bomber Costa, in rete insieme a Spadoni, e che ribalta il risultato dell'andata di 1 - 2 per i lericini ottenendo la salvezza. Salvezza ottenuta anche per i "tassi" del Borghetto Autoservice Cassana grazie al gol dell'1 - 1 siglato con un perfetto colpo di testa su azione d'angolo da parte di Derchi dopo che l'Atletico Tresana era passato in vantaggio con il proprio bomber Bambini. Vista la vittoria di misura ottenuta all'andata i "tassi" possono esultare per la salvezza ottenuta.



III Serie: Ipotecano la promozione in cadetteria i Rangers Soliera che nella finale di andata contro i graziotti della Forza e Coraggio si impongono con un netto 3 - 0 grazie alle reti di Montani, autore di una doppietta, e di Mazzoni. Sabato in programma il ritorno a Beverino. Tris anche per il Pallerone nei confronti del Viano Mama'S grazie ai sigilli di Silvestri, Luciani e Martorini. Più equilibrata la finale tra Sporting Bacco e La Colomba terminata sul pareggio per 2 - 2 con marcature da una parte di D'Ippolito e Jaiteh e dall'altra di Conciatori e Tedeschi. Tutto si deciderà comunque sabato prossimo.