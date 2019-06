La Locanda Alinò fa suo anche il titolo Over 45

Dopo il successo contro Edilbrija ecco il titolo provinciale anche nell'Over45 con la squadra del Player - Manager Primo Codeluppi che supera di misura Edilforme.

La Spezia - Continua a fare man bassa di titoli provinciali della Uisp della Spezia e Val di Magra la Locanda Alinò che si impone di misura anche nella finale dell'Over 45" per il Calcio a 7 battendo il Edilforme. Nell'atto finale la squadra del Player - Manager Primo Codeluppi si è infatti imposta per 2 - 1 andando in vantaggio con Bertagna, pareggio dei ragazzi di Borghi con Galletto e sigillo decisivo che vale l'ennesimo titolo a firma di bomber Bucchi. Una stagione fantastica quella dei "ragazzi" di Codeluppi che su 21 partite disputate ne hanno vinte 20 e pareggiata soltanto una.



Tabellino



Locanda Alinò - Edilforme 2 - 1

Marcatori: Bertagna (LA), Galletto (GG), Bucchi (LA)



Locanda Alinò: Amorfini, Pironi, Cucchi, Codeluppi, Marchini, Bertagna, Gabrielli, Grispo, Bucchi, Luccini, Cella, Bandoni, Morelli. All. Codeluppi



Edilforme: Raggi, Lodola, Ravenna, Rossi, Galletto, Fabiani, Ciavolino, Piva, Calamati. All. Borghi