La Forza e Coraggio Amatori Le Grazie in festa per la promozione in II Serie

La formazione del duo tecnico Ibba - Stradini ha chiuso il campionato in seconda posizione alle spalle di Terramare, vincendo poi la finalissima dei Play - Off contro un'arcigna Albianese

Portovenere - Termina nel migliore dei modi la stagione delle formazione Forza e Coraggio/Amatori Le Grazie partecipante al campionato di Terza Serie della Uisp spezzina. I graziotti infatti, con il sofferto successo contro l’Albianese nella finalissima Play - Off, hanno conquistato l’accesso alla Seconda Serie. Un successo meritato visto il più che positivo campionato disputato dai ragazzi del presidente Andrea Turco. Dopo la sconfitta nella finale Play - Off della scorsa stagione patita contro il Ranger Soliera, quest’anno i ragazzi del duo Ibba-Stradini hanno ottenuto il secondo posto nella regular season, chiudendo alle spalle di un Terramare che ha collezionato punti su punti nel girone di ritorno. La seconda piazza ha spedito i graziotti direttamente alla finale play-off. Nella finalissima, sofferta fino alla fine contro una coriacea Albianese, sono andati a segno Zucca e Vareschi, quest’ultimo vera e propria arma in più per i rossobianchi. La tanto ambita Seconda Serie è finalmente arrivata ed ora, al presidente Turco e ai confermatissimi trainer Ibba-Stradini, non resta che allestire una squadra all’altezza del nuovo campionato.



Questa la rosa della Forza e Coraggio / Amatori Le Grazie che ha conquistato la promozione:



Portieri: Fregosi Eduardo, Belardo Valerio, Nuzzello Nicolò



Difensori: Lenelli Roberto, Rizzo Marco, Ibba Gianluca, Esposito Fabio, Fenelli Filippo, Danubio Nicola, Oleggini Filippo.



Centrocampisti: Distante Giuseppe, Viaggi Simone, Bianchi Fabio, Bello Attilio, Montalbano Antonino, Bertolami Mirko, Angeloni Stefano.



Attaccanti: Vareschi Davide, Turco Andrea, Piu Thomas, Consoli Marco, Zucca Giovanni, Pesenti Giuliano.