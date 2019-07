Il VF Alinò riparte con un "Sicario" in più nel motore

La Spezia - Se è vero che l’appetito vien mangiando sembra non essere mai sazio il VF Alinò. La società spezzina del presidente Toso e di patron Beppe Di Cristo si è ritrovata ieri sera presso il quartier generale della Locanda Alinò per gettare le basi della stagione 2019/2020 che la vedrà come sempre impegnata nei campionati Uisp della Spezia e Val di Magra sia per quanto concerne il calcio ad 11 che quello a 7. Gli arancio blu andranno a caccia dell’ottavo titolo di campione provinciale consecutivo per il calcio ad 11 e vorranno confermarsi campioni anche nel calcio a 7, senza dimenticarsi degli Over 45 dove si sono piazzati al primo posto all’esordio assoluto nella competizione. La serata di ieri è servita anche per presentare i nuovi allenatori e tutti i nuovi acquisti. Come sempre i direttore sportivo Piero Reali ha fatto le cose in grande. A guidare la formazione a 7 vi è un gradito ritorno come quello di mister Luca Torri, mentre per quanto concerne la squadra a 11 esordio assoluto sulla panchina dell’Alinò per Samuel Ferragina (nella foto in basso con il presidente Toso e mister Torri, ndr), in passato già allenatore del Cadimare in II Categoria della Spezia ed ex giocatore dilettante di un certo livello. Il neo tecnico arancio blu durante la cena di presentazione si è rivolto alla squadra preannunciando i propositi per la nuova stagione. Hanno preso la parola anche il presidente Toso, patron Beppe Di Cristo e un veterano come il difensore Marco Corrado che si appresta a vivere la decima stagione consecutiva da tesserato del sodalizio spezzino. I “Campioni di Tutto” del calcio Uisp della Spezia hanno poi presentato i nuovi acquisti. Per l’attacco, tra gli altri, arriva a vestire la maglia del VF Alinò un giocatore del calibro di Marco Caleo. Il “Sicario”, reduce da una stagione all’Antica Luni, è centravanti che non ha bisogno di molte presentazioni noto a tutti per aver segnato oltre 250 reti in carriera nei dilettanti dall’Eccellenza alla II Categoria. Insieme a lui per il reparto offensivo un funambolo come Mustapha El Caidi che negli ultimi campionati si è disimpegnato alla grande nel torneo di Eccellenza con la maglia del Valdivara 5 Terre, ma che in passato ha vestito anche le casacche di Intercomunale Beverino ed Endas La Spezia siglando reti a grappoli in II Categoria. Sempre per il reparto offensivo ecco poi Michele Alberghini attaccante bolognese giunto alla Spezia per motivi lavorativi che a Bologna gonfiava le reti avversarie nei tornei di Eccellenza e Promozione. Un graditissimo ritorno è quello di un elemento che patron Di Cristo ha definito “uno di famiglia…” ossia il talentuoso jolly offensivo albanese Bruno Salku che nell’ultima annata si è diviso tra Eccellenza con il Valdivara 5 Terre e II Categoria della Toscana con il Monti. Altro graditissimo ritorno quello dell’esterno tuttofare Luis Acosta in arrivo dal Follo San Martino. New entry assoluta per il centrocampo quella di Fusetti svincolatosi dopo la chiusura del Rebocco con cui ha disputato una grande stagione sfiorando i Play – Off di I Categoria, ma che in passato ha vestito anche la maglia del Molassana Boero tra Promozione ed Eccellenza della Liguria. Infine per difendere i pali ecco l’esperto portiere Rovere, anche in questo caso un N°1 che non ha bisogno di molte presentazioni data la lunghissima e brillante carriera nei campionati dilettantistici conclusa con la lunga esperienza nella fila del Serricciolo. Non è mancato poi il ringraziamento agli importanti sponsor che sostengono la squadra di patron Beppe Di Cristo ossia New Team Arredamenti Navali, Autoscuola Spezzina di Oriano Caruso, Metalluminio S.r.l. e Geo&Geo S.r.l.. Insomma i “Campioni di Tutto” stanno scaldando i motori e sono pronti a tornare in campo per fare ancora una volta man bassa di trofei…