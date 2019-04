I Rangers Soliera vincono la II Serie Uisp

Dopo salto in soli due anni di vita per la formazione lunigianese dalla III alla I Serie della Uisp

La Spezia - Si è chiusa un'altra meravigliosa stagione dei Rangers Soliera. La squadra nata nel 2017 che al primo anno di attività riusciva a conquistare la promozione tramite la vittoria dei playoff dopo il secondo posto nel campionato di Terza Serie Uisp, completava l'annata d'esordio aggiungendo in bacheca la Coppa Provinciale Uisp e la successiva Supercoppa Ligure conquistata a Sestri Levante contro i genovesi dell' AF Calcio. Quest'anno i Rangers si ripetono anche in Seconda Serie e vincono il campionato all'ultima giornata grazie al successo per 2-0 nel derby col Ceserano e la sconfitta del Montermarcello in casa del Golfo dei Poeti, staccando definitivamente la compagine verde blu che per tutto l'anno è stata la rivale al titolo di regina della Seconda Serie. La società vuole ringraziare lo staff tecnico ed i giocatori tutti per l'impegno dimostrato durante tutto l'anno e per i risultati raggiunti, che danno lustro ad una nuova realtà del calcio lunigianese che in due anni dalla creazione è riuscita ad effettuare il doppio salto dalla Terza Serie alla Prima Serie Uisp. Il sodalizio vuole aggiungere ai ringraziamenti gli sponsor per il loro importante aiuto e gli amici e parenti che non ci hanno mai lasciato soli durante tutto l'anno.



La Rosa del Soliera



Portieri : Ceci Christian, Malaspina Nicola



Difensori : Argenti Davide, Bertolotti Daniele, Caponetto Thomas, Elisei Davide, Goeders Fabrizio, Mandorlini Giuseppe, Serafini Diego, Veronese Elia Fabio,



Centrocampisti : Bambini Nicola, Battistini Manuel, Bertolotti Matteo, Cosci Mattia, Lombardi Simone, Lorenzani Nicolas, Micheli Francesco, Van Asselt Nikolaas, Ventura Giulio,



Attaccanti : Contarino Angelo, Mattellini Andrea, Mazzoni Michael, Montani Christian



Allenatore : Bambini Stefano

Vice Allenatore : Rosi Michele