Csen Calcio a 7, l'A.c. Rebocco alle Fasi Nazionali

La Spezia - Nato nel 2007 sotto la presidenza di Edoardo Maggiani l'A.c. Rebocco sta per vivere il punto calcistico più alto della sua giovane storia. I "viola", che militano sia nel campionato Uisp che in quello Csen di calcio a 7, hanno vinto proprio l'ultimo torneo invernale della Csen partecipando poi alla Finali Regionali. Il prossimo 7 settembre, in giornata unica, la formazione di mister Matteo Negri sarà di scena a Cesena per disputare la Fase Nazionale della Csen. Il programma dei Nazionali prevede la disputa dei gironi di qualificazione al mattino e le fasi a eliminazione diretta al pomeriggio. Di seguito riportiamo staff e rosa dell'A.c. Rebocco.



A.c. Rebocco



Dirigenza: Arto Alessio, Davide Corbani

Allenatore: Negri Matteo



Portiere: Lorenzo Raggi



Difensori: Davide Vitelli (c), Andrea D'Amico, Gersi Selimi



Centrocampisti: Edoardo Maggiani, Mirco Agliano, Lorenzo Corbani, Lorenzo Fusetti



Attaccanti: Damiano Bariti, Riccardo Grillo