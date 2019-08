Calcio a 7, nasce l’ambizioso Ristorante Pin Bon di Lorenzetti

La Spezia - Novità nel prossimo campionato di Serie C del calcio a 7 della Uisp della Spezia s Val di Magra per quanto concerne la stagione 2019/2020. Ai nastri di partenza ci sarà anche la formazione del Ristorante Pin Bon Edilizia degli Olivi il cui presidente, oltre che estremo difensore in campo, sarà l’ex portiere Andrea Lorenzetti, mentre la carica di vice è stata assegnata ad Andrea Oliva. La nel nata società avrà il suo fortino tra le mura amiche del Padre Dionisio Sporting Club dove le gare verranno disputate il martedì sera. Queste le prime parole da presidente di Parole Lorenzetti: “In due anni la vorremmo serie A. Quindi ho molta fiducia nel gruppo, conoscendo i giocatori non possiamo che capire le potenzialità della squadra. Siamo felici di rientrare sul rettangolo di gioco come anni fa. Partiamo da una serie C come rodaggio per puntare in alto da subito. Il ds Nacci ha messo a disposizione di mister Fabrizio Barbasini un gruppo di veri calciatori ex Figc con ancora voglia di giocare e vincere sicuramente. Un altro paio di giocatori arriveranno, ma come tutti quelli già presenti solo di alto livello.. Vediamo cosa succederà. Ringrazio Calcio Spezzino per lo spazio offerto. Solo Forza Pin Bon/edilizia gli olivi.”



Questa la rosa in vista del campionato:



Portieri Lorenzetti Andrea e Nacci Luciano

Giocatori. Manuelo Ronza. Bellettini Simone. Rigliari Gaetano. Canese Graziano. Marco Ivani. Oliva Andrea. Zambrano Pedro Alfredo. Bellavigna Federico. Luciano Greco. Bertacchini Alessandro. Curlante Alessandro. Panta Leon Javier. Plicanti Nicola