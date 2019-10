Calcio a 7 Uisp, è nata l'E.C. Sarzana / Pizzeria Baccetto

La Spezia - È nata proprio in questi giorni una nuova realtà calcistica in quel di Sarzana, la E.C. Ssarzanese / Pizzeria Bacetto. La nuova società, creata in poco tempo da Giulio Ponte, Andrea Pellini e dal presidente Alessandro Ferrari ha come obiettivo quello di raggruppare tutti gli "ex calciatori", da qui il termine E.C. nella denominazione, e amici del territorio che sono attualmente inattivi sui campi da calcio delle varie categorie F.I.G.C.

La nuova stagione è già iniziata in quanto la squadra si è "miracolosamente" iscritta, acquisendo il titolo sportivo di una società estinta, al campionato di serie A della Uisp spezzina. L'esordio è avvenuto lunedì 7 ottobre con sconfitta per 5 a 3 contro i quotatissimi campioni in carica della Loc. Alinò, ma è sembrato ottimo fin da subito l'approccio a questo loro nuovo mondo visto il gioco ed il temperamento dimostrato in campo.

Si attende grosso pubblico e grande tifo per le partite in casa della squadra bianco/rossa che si disputeranno di mercoledi alle ore 21 al Berghini di Sarzana. I ragazzi sono dunque pronti a stupire ed a rimettersi in gioco, con pazienza, dedizione, impegno e soprattutto divertimento, chissà non possa nascerne una bella storia da raccontare tra qualche anno. Inoltre nelle prossime settimane all'attuale rosa a disposizione di mister Luca Ravecca potrebbero essere aggiunti alcuni innesti di sicuro valore. Tra le trattative aperte quelle per l'attaccante Simone Rosati, per Samuele Musetti, Marco Cenderelli e due centrocampisti che hanno bisogno di poche presentazioni come Alessio Del Padrone e Fabio Aliboni.



Rosa E.C. Sarzana - Stagione 2019 - 2020 Serie A Uisp a 7



Portiere: Grilli Davide

Difensori: Ponte Giulio, Spagnoli Andrea, Fregosi Giacomo, Bertolla Stefano

Centrocampisti: Codacci Davide, Pellini Gabriele, Ferrari Alessandro, La Terra Thomas

Attaccanti: De Gubernatis Luca, Pellini Andrea



Allenatore: Ravecca Luca