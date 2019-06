All'ex Vaccari parata di stelle del calcio Uisp della Spezia e Val di Magra

Santo Stefano Magra - Si è svolta a Santo Stefano di Magra, alla ex Ceramica Vaccari la premiazione di tutti i campionati Uisp di calcio della Spezia e Val di Magra per la stagione 2018 - 2019. Quest' anno anche l'Over 45 è stato inserito nella manifestazione di premiazione contrariamente agli anni scorsi. Sala gremita in ogni ordine di posto, davvero un successo inaspettato come ci spiega Mauro Bravo responsabile settore di attività calcio La Spezia - Valdimagra: "Davvero una emozione fortissima vedere così tanta gente alla premiazione una folla di persone a celebrare la fine di una stagione ricca davvero di grandi soddisfazioni." Calcio, ma non solo ci spiega Bravo continuando nella sua disamina: "Stiamo aiutando diverse associazioni con un nostro contributo. Prima fra tutti l'associazione Nessuno Escluso. Nessuno Escluso è una costola sociale della ASD Uisp Nuoto Valdimagra che si occupa di progetti rivolti a ragazzi disabili della vallata del Magra in collaborazione con il distretto sanitario Sarzanese. Quindi l'associazione Karioca Onlus guidata da Sandro Musetti con una squadra di calcio che partecipa al campionato Regionale Giocando in Allegria. Un vero e proprio campionato riservato alla fasce più deboli, per i quali il calcio rappresenta un’interfaccia socio-riabilitativa e un’occasione di reinserimento nella vita sociale di tutti i giorni. Quest'anno campioni Regionali. Quindi l'associazione Guidata da Daniele Giorgi sempre in prima linea quando si tratta di volontariato. Un anno eccezionale pieno di soddisfazioni raccolte tutte questa sera, la platea ci ha dato ragione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno condiviso questo percorso, dagli arbitri ai dirigenti, dal personale delle due segreterie a vertici uisp fino ad arrivare collaboratori De Giorgi, Staglioli , Marsili, Tognoni, Ghio e Giulia Bravo quest'anno presente con il piccolo Leonardo di 11 mesi. Un grazie anche ad Erica per la sua presenza alla serata. Un ringraziamento particolare a Sandro Pastine con cui ho condiviso progetti programmi e con cui lavoro in perfetta sintonia. Possiamo dire di essere una squadra e abbiamo ancora delle partite in ballo. Il nostro sogno è creare una scuola calcio per bambini. Sono sicuro che ci riusciremo." A fare man bassa di premi come sempre la Locanda Alinò di patron Beppe Di Cristo campione del calcio a 11, del calcio a 7 di Serie A e del calcio a 7 dell'Over 45. Nel Calcio a 7 di Serie A premiati Edilbrija come seconda classifica e Brugnato come terza. Stefano Buccellato del La Gira è il capocannoniere del torneo con 61 reti seguito da Simoni (In The Box) a quota 49. Il miglior portiere è l'ex Spezia Calcio Ivano Rotoli dell'Edilbrija che si aggiudica anche il miglior allenatore con Lombardi Antonio. Coppa Disciplina al Pellegrini Gomme. In Serie B vince il Mezza Luna Levanto seguita da Gelateria Paradice, Sporting Bacco e Padre Dionisio Athletic Chiappa. In Serie C vince Locanda del Mercato/Loggia dei Banchi seguita da Bagnone/Ristorante da Pasquino, Ristorante 30 Denari e Area Verde Melara. In Serie D vince Bottega Fido e Fufi seguita da Asd Veppo, Asd Las Pezia e CCR Muggiano. Infine nella Serie E, sempre di Calcio a 7, vittoria per i Pizza Comics seguiti da Bar Cavour, Pizzeria Arcolana e Moto Masini. Poi anche premi individuali al capocannoniere Arzelà e alla difesa meno battuta. Oltre ai premi dei campionati tanti i premi assegnati per le varie Coppe e Coppe delle Coppe nelle varie categorie. Nel Calcio a 11, oltre ai già citati campionati del VF Alinò, seconda posizione per il CPO Ortonovo, terza piazza per il Bagnone seguiti rispettivamente da Cuore, Grinta & Sciacchetrà e Amatori Filattiera. Capocannoniere del torneo si conferma Cesare Arzelà noto bomber ex dei campionati F.I.G.C. che con 15 reti per il suo VF Alinò precede di una marcatura il terzetto formato da Cristiano Rolla del Pugliola/Bellavista, dal compagno Novari Riccardo e da Leoncini Roberto dell'Amatori Filattiera. Votato miglior portiere Fanti Emanuele del Bagnone e miglior allenatore Giampietri Roberto dell'Amatori Filattiera. Coppa Disciplina ad appannaggio del Real Zignago. In II Serie vittoria per i Rangers Soliera seguiti da Montemarcello, Sporting Bacco e Sporting Terrarossa. In III Serie successo per Asd Terramare seguiti dalla Forza e Coraggio, dal La Serra e dall'Atletico Tresana. Premi anche per la Granfruttacampione dell'Over 45 per il girone di Promozione. Taghe speciali per i molti Brogi Lorenzo, Alberghi Jacopo, Canata Roberto, Stefano Falugiani, Mimmo Iorio e Daniele Giorgi.



G.L.