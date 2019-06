V Memorial Boni, vittorie per Norcineria Armando e Pizzeria Bacetto

Sarzana - Ennesime vittorie dilaganti nella seconda giornata riservata agli ottavi di finale nel 5° Memorial “Emanuele Boni” girone classico, goleada dei detentori del trofeo Norcineria Armando contro l’Alta Street, mentre la seria antagonista Pizzeria Bacetto ne fa sette alla Palomita Blanca, dove raggiungono nei quarti gli GMB Infissi,Bagno Brigantino e la Gelateria Alice.

Nel primo match tutto facile per i gialloneri di mister Daniele Giannarelli che sommergono di reti i giovani dell’Alta Street con il tris di Francesco Franzonmi e le tre doppiette di Trabucchi, Cucurnia, Agnesini e il punto di Tonieri. Nel secondo incontro la Pizzeria Bacetto di mister Graziano Cecina non fa sconti alla Palomita Blanca mette a referto ben sette reti, in evidenza Matteo Barattini con una doppietta imitato dai compagni Benassi, Leonini,Delfini,Grassi e Chiappucci.,



Norc.Armando-Alta Street 10-3

N. Armando : Borgna, Cucurnia, Tonieri ,Palagi, Agnesini, Barbieri, Trabucchi, Franzoni. All. Giannarelli

Alta Street :Barsi, Conforto, Gasperini, Argini,Duchi, Lodovici, Zylyzny, Klodian, Moramarco, Sabnicz. All. Moruzzo

Marcatori : Franzoni(3), Cucurnia(2), Trabucchi(2), Agnesini(2), Tonieri



Pizzeria Bacetto-Palomita Blanca 7-0

Pizz. Bacetto : Cerone, Chiappucci, Grassi, Poli, Delfini, Leonini, Barattini, Benassi, Romiti.

Palomita Blanca : Romeo,Gennaro,Lombardo, Abbate,Bellegoni,Gerosa, Guido, Mario Gabriel.

Marcatori : Barattini(2),Benassi, Leonini,Delfini,Grassi, Chiappucci



Le sfide per accedere ai quarti proseguono giovedi 20 con il seguente programma:



Ore 20,°° Rea Car - C.I. Sarzana

ore 21,°° Lokomitiv Loska - I Robosi

ore 22.°° Rudi Musetti Infissi - Bar Stella Polare