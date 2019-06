V Memorial Boni, rush finale per la qualificazione

Sarzana - Iniziata la quarta settimana del 5° torneo dedicato a “Emanuele Boni” kermesse sotto le luci in svolgimento presso il rettangolo sintetico “Ravecca” di Nave, manifestazione organizzata dalla famiglia di Emanuele con la collaborazione dell’Associazione Calcio Nave e dell’Endas. Questa edizione vede l’inedita partecipazione di tre gironi relativi al torneo classico, allo young e algi over 40.



Giocate le sfide della 16^a giornata in campo il girone classico con i successi della Gelaterias Alice di misura sulla Palomita Blanca con i sigilli di Canalini e Tonelli, per gli sconfitti il punto è stato di Anselmo. Nella seconda gara a calendario pirotecnico pareggio con otto gol tra il Rea Car e l’Alta street a segno per i Rea Cupini(doppetta) Verona e Bertonati per gli Alta street Lodovici due gol Varacalli e Gnoffo. Nell’ultimo incontro la Pizzeria Bacetto ha dilagato contro Bad Boys in evidenza Matteo Barattini con mezza dozzina di gol, due tris di reti a testa per Benassi e Romiti, chiudeva la goleada il giovane Davide Delfini. Nella successiva giornata(17^a) sempre per il girone misto sette gol della Norcineria Armando sui Senza Nome con tre sigilli a testa per Franzoni e Trabucchi imitati dal punto di Palagi, per i Senza nome in evidenza la doppietta di Alessio Campacci, infine poker della Rudi Musetti Infissi contro l’Edilpietro doppiette per Davide Ortelli e Matteo Zambarda mentre per l’Edilpietro il gol della bandiera è stato di Badiale.



Nel dettaglio risultati, marcatori e classifiche:



Palomita Blanca-Gelateria Alice 1-2 (Canalini, Tonelli, Anselmo)

Rea Car-Alta Street 4-4 (Cupini(2), Verona, Bertonati, Lodovici(2), Varacalli, Gnoffo.

Pizz. Bacetto-Bad Boys 13-0 (Barattini(6), Benassi(3), Romiti(3),Delfini

Norc. Armando-Senza Nome 7-3 (Franzoni(3), Trabucchi(3), Palagi,Campacci(2), Marrani

Rudi Musetti Infissi- Edilpietro 4-1 Ortelli(2), Zambarda(2), Badiale



Classifica :

Girone A : N. Armando 4, Stella Polare 2, Senza Nome 2, Osteria del Muraglione 0

Girone C : Pizz. Bacetto 5, Rudi Musetti Infissi 5, Edilpietro 1, Bad Boys 0



Le ultime due giornate della fase di qualificazione termineranno mercoledi 12 e giovedi 13 con il seguente calendario:

“Boni” : ore 21,00 Bagno Brigantino-Lokomitiv Loska a seguire Technotools-I Robosi.

Mentre giovedi sarà il turno degli Over 40 con Rea Car-Scarsi ma belli (ore 20,00)

per il “Boni”(ore 21,00) Armata di Mare-Delizie del Mare/GMB alle 22,00 Bar Stella Polare-Osteria del Muraglione.