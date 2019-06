V Memorial Boni, primi verdetti degli Ottavi di Finale

Sarzana - Quasi trenta reti nella prima giornata degli ottavi di finale del girone classico dell’Emanuele Boni, in svolgimento presso il sintetico “Ravecca” di Nave. Inizia il Bagno Brtigantino che dilaga con l’Edil Pietro quattro doppiette firmate da Sbarra, Amorfini, Peare e Zavato mentre i rimanenti due punti sono di Cuccolo e Fiocchi, per gli avversari a segno Formicola e Simonini. Nel secondo match sei reti della Gelateria Alice su Technotools dopo una combattutissima sfida per la gelateria tripletta di Domenichelli seguita dalla doppietta di Tonelli e dal sigillo di Conti, per i sconfitti le quattro reti portano la firma di Cariati, Antonelli, Mezzani e Morettini. Nel terzo incontro cinquina del GMB Infissi sui Senza nome a segno con Pellini(doppietta), Capetta, Guglielmone e Galassi, il gol della bandiera per i Senza Nome è di Menchini.



Nel dettaglio risultati e tabellini:



Bagno Brigantino-Edil Pietro 10-2

B.Brigantino : Pierini, Amorfini, Ponte, Sbarra, Pesare, Marozzi, Fiocchi, Zavatto, Cuccolo.

Edil Pietro :Petrosino, Lombardi, Belatti, Formicola, Cosenza, Fornelli, Badiale, Simonini.

Arbitro : Di Gaudio

Marcatori : Sbarra(2),Amorfini(2),Pesare(2),Zavatto(2), Cuccolo, Fiocchi, Formicola, Simonini



Technotools-Gelateria Alice 4-6

Technotools : Grilli, Montani, Salamina, Antonelli, Valentini, Mezzani, Morettini, Castellanotti, Cariati, All.Paolini

Gelat.Alice :Neri, Faconti, Arzà, Avallone, Mannini, Tonelli, Conti, Domenichelli, All. Franciosi

Arbitro : Di Gaudio

Marcatori : Domenichelli(3),Tonelli, Conti, Cariati, Antonelli, Mezzani, Morettini,



GMB Infissi-Senza Nome 5-1

GMB Infissi : Pieri,Calzolari, Pierini,Pellini, Guglielmone, Lorenzini, Capetta, Canton, Pigoni, Koleci, Galassi All. Ruggeri

Senza nome : Sacopo, Amirati, Menchini, Buono, Marrani, Ridondelli, Boni, Campacci All. Tonelli

Arbitro : Di Gaudio

Marcatori : Pellini(2),Capetta, Guglielmone, Galassi, Menchini



Le sfide sono proseguite ieri sera Martedì 18 Giugno e domani Giovedi 20 Giugno con i seguenti ottavi :



Martedi 18/6 :



Ore 21,°° Alta Street-Norcineria Armando a seguire Pizzeria Bacetto-Palomita Blanca

Giovedi 20/6 :

Ore 20,°° Rea Car- C.I. Sarzana

ore 21,°° Lakomitiv Loska-I Robosi

ore 22,°° Rudi Musetti Infissi-Bar Stella Polare